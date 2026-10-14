Américo Villarreal anuncia hospital y entrega obras educativas y viales en Nuevo Laredo

Américo Villarreal anuncia hospital. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció la construcción de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo, con una inversión estimada de 1,800 millones de pesos, durante una gira en la que también inauguró obras educativas, viales y científicas.

Acompañado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, el mandatario entregó una escuela primaria, inauguró un puente vehicular en el Libramiento Mex II y puso en funcionamiento el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, obras destinadas a fortalecer los servicios educativos, lamovilidad urbana y elacceso de la población al conocimiento científico.

Hospital del IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo

El nuevo hospital se construirá en un terreno de cinco hectáreas aportado por el gobierno municipal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizara el proyecto, informó Villarreal Anaya.

El gobernador destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para impulsar obras y proyectos relacionados con la salud, la educación, la movilidad y el comercio internacional.

Inversiones en educación, movilidad y ciencia

En la colonia El Progreso, Villarreal Anaya inauguró la primaria “Profa. Beatriz Anaya de Villarreal”, construida con una inversión superior a 36 millones de pesos. El plantel beneficiará a 390 estudiantes de tres zonas habitacionales.

La ceremonia tuvo un significado especial para el gobernador, debido a que el plantel lleva el nombre de su madre, la profesora Paula Beatriz Anaya de Villarreal, en reconocimiento a su trayectoria y al papel del magisterio normalista en la formación de generaciones de tamaulipecos.

También entregó el puente vehicular del Libramiento Mex II, destinado a mejorar la conectividad de la ciudad, y abrió el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, cuya construcción requirió más de 129 millones de pesos y permitió recuperar 2 mil 200 metros cuadrados para actividades científicas y educativas.

El nuevo museo busca acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento científico, la innovación y la tecnología, además de ampliar la oferta cultural y educativa de Nuevo Laredo.

Durante la gira, el gobernador destacó otros proyectos para fortalecer la conectividad y el comercio internacional, entre ellos la ampliación del Puente de Comercio Mundial, con diez carriles adicionales; el tren de pasajeros México-Saltillo-Nuevo Laredo; la instalación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la conclusión de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales.

Encuentro con autoridades de Estados Unidos

La agenda del gobernador en Nuevo Laredo también incluyó actividades de vinculación universitaria y acercamiento con representantes diplomáticos de México y Estados Unidos.

Villarreal Anaya también participó en una actividad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde se develó la escultura “Huella de Coveco” y se inauguraron las oficinas de la Fundación UAT.

En el encuentro estuvieron presentes representantes diplomáticos de México y Estados Unidos, así como el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño.

El gobernador señaló que el desarrollo de Nuevo Laredo requiere coordinación institucional e inversiones en infraestructura, educación, salud y conectividad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.