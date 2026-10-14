¿Cuándo vence tu e.firma del SAT y cómo puedes renovarla?

La e.firma tiene vigencia. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una vigencia de cuatro años y puede renovarse por internet antes de que expire. Este archivo permite identificar al firmante y realizar trámites fiscales y otros servicios digitales, por lo que es importante revisar su fecha de vencimiento y conocer las opciones disponibles para actualizarla.

La Firma Electrónica Avanzada, conocida como e.firma, está integrada por datos y caracteres creados por medios electrónicos que permiten identificar a su titular. Tiene efectos jurídicos equivalentes a los de una firma autógrafa, por lo que su uso genera las mismas obligaciones.

¿Cómo renovar la e.firma del SAT?

El SAT contempla opciones de renovación en línea y presencial. La vía que corresponda dependerá de las condiciones del trámite y de la situación de la persona contribuyente.

Renovación por internet mediante SAT ID

De acuerdo con la información del SAT, el trámite mediante SAT ID está dirigido a personas físicas mayores de edad y de nacionalidad mexicana. La e.firma puede renovarse en línea antes de que concluya su vigencia.

Renovación presencial

Para realizar el trámite presencial, es necesario registrar una cita en el portal del SAT y acudir con los siguientes documentos y materiales:

Una unidad de memoria USB

Una identificación oficial vigente

Un comprobante de domicilio, únicamente si la identificación oficial no incluye el domicilio de la persona

Durante la cita, la persona solicitante deberá proporcionar la información requerida por el asesor, revisar que los datos sean correctos y recibir el acuse del trámite. El SAT también señala que, si la e.firma tiene menos de un año de haber vencido, es posible utilizar la huella dactilar para acreditar la identidad.

Recomendaciones para proteger la e.firma

El SAT recomienda guardar los archivos de la e.firma en un lugar seguro y mantener en confidencialidad la contraseña de la llave privada. Debido a que esta firma tiene efectos legales equivalentes a los de la firma autógrafa, es importante evitar que otras personas tengan acceso a sus archivos o contraseña.

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