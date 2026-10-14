Se registra balacera en el tianguis El Salado, en Iztapalapa: mujer muere tras ser alcanzada por disparos

Mujer es alcanzada por balacera en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

Una mujer de aproximadamente 60 años que se encontraba comiendo tacos en un puesto de comida del tianguis de El Salado, en la alcaldía Iztapalapa, murió tras ser alcanzada por disparos durante una persecución entre personas armadas registrada este miércoles.

De acuerdo con información de la alcaldía, la víctima no era el objetivo de la agresión. El ataque dejó además tres personas lesionadas y provocó una intensa movilización policiaca en la zona.

🚒📹🔴💀 SE REGISTRA BALACERA EN EM TIANGUIS #ELSALADO EN #IZTAPALAPA.



El incidente ocurrió este miércoles dejando como saldo tres personas heridas y una mujer muerta.



La víctima de 60 años se encontraba comiendo tacos. pic.twitter.com/EVJHmXfFu1 — Enrique Luna (@Enrique_LunaP) October 14, 2026

Una persecución terminó en balacera

Los primeros reportes señalan que los disparos ocurrieron durante una persecución en las inmediaciones de la concentración comercial de El Salado.

En medio de la agresión armada, una mujer que se encontraba en el lugar recibió impactos de bala y murió en el sitio.

Las autoridades precisaron que la víctima no estaba siendo investigada y que, hasta el momento, no hay indicios de que estuviera relacionada con los hechos que detonaron la persecución.

Hay tres heridos y un detenido

La alcaldía informó que otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos hombres y una mujer.

Todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Además, las autoridades reportaron la detención de una persona presuntamente relacionada con los hechos.

Aseguran arma y vehículo

Como parte de las acciones realizadas tras la balacera, policías aseguraron:

Un arma de fuego

Un vehículo presuntamente vinculado con la agresión

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Alcaldía ofrece apoyo a familiares

La alcaldía Iztapalapa informó que brindará apoyo a los familiares de la mujer fallecida, así como a las personas que resultaron lesionadas.

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