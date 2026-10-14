México Femenil vence 3-1 a Jamaica en Querétaro rumbo al Premundial de Concacaf

México Femenil vence 3-1 a Jamaica. Foto: Cuartoscuro

La Selección Mexicana Femenil derrotó 3-1 a Jamaica en el Estadio La Corregidora de Querétaro, en su último partido de preparación antes de enfrentar a Haití en busca de su clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Un autogol de Chantelle Swaby y las anotaciones de Maricarmen Reyes y Jacqueline Ovalle sellaron el triunfo del equipo dirigido por Pedro López.

El Tricolor aprovechó los errores defensivos de su rival y consiguió una ventaja de tres goles.

🇲🇽🔥 ¡VICTORIA TRICOLOR EN QUERÉTARO! 💚⚽️



¡Termina el encuentro y México se lleva el triunfo 3-1 ante Jamaica! 🇲🇽🙌🏼



¡Gracias a todos nuestros Incondicionales por alentarnos de principio a fin! 🥹💚🙌🏼@attmx#UnEquipoUnSueño | #MarcadorFinal | #FechaFIFAOctubre pic.twitter.com/5ye4NxVTvK — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 14, 2026

Jamaica descontó en la segunda mitad, pero no logró cambiar el rumbo del encuentro, con el que México cerró su actividad amistosa de la Fecha FIFA.

El marcador se abrió apenas al minuto 5, la presión de Alice Soto y Maricarmen Reyes provocó una equivocación en la salida de Jamaica. Chantelle Swaby intentó retrasar el balón hacia su portera, pero terminó enviándolo a su propia portería para el 1-0 de México.

Después de la anotación, el conjunto caribeño intentó reaccionar con ataques por las bandas y transiciones rápidas. Sin embargo, las mexicanas ganaron presencia con el esférico y encontraron espacios para acercarse al área rival.

🇲🇽🥹 ¡PIEL CHINITA! 💚🎶



Tras la victoria 3-1 de México sobre Jamaica, la afición hizo vibrar el estadio con el tradicional Cielito Lindo, celebrando junto al Tri Femenil una noche llena de emoción en Querétaro



⚽ Las dirigidas por Pedro López se sacaron la espina después de… pic.twitter.com/caGnEVqOtz — Claro Sports (@ClaroSports) October 14, 2026

Al minuto 31, Maricarmen Reyes amplió la ventaja, la mediocampista recibió un servicio dentro del área y definió de primera intención para colocar el 2-0.

El tanto tuvo un significado especial para Reyes, quien volvió a marcar con la Selección Mexicana después de superar una lesión del ligamento cruzado anterior que la mantuvo alejada de las convocatorias.

Jamaica buscó recortar distancias antes del descanso, pero México consiguió mantener la ventaja y se fue al medio tiempo con dos goles a favor.

Jacqueline Ovalle marca de tiro libre y Jamaica descuenta

En la segunda parte, el equipo de Pedro López volvió a encontrar la portería, al minuto 60, Jacqueline Ovalle cobró un tiro libre que terminó en el fondo de las redes para el 3-0.

La respuesta de Jamaica llegó apenas dos minutos después. Kalyssa Van Zanten disparó desde fuera del área y venció a Esthefanny Barreras para poner el 3-1 en el marcador.

Con el encuentro en marcha, ambos equipos realizaron modificaciones, México mantuvo sus intentos ofensivos por los costados con los ingresos de Jana Gutiérrez y Alexandra Godínez, mientras Jamaica buscó acercarse nuevamente en el marcador.

Pero el resultado ya no cambió, el silbatazo final confirmó la victoria mexicana en Querétaro, en un partido que permitió al equipo cerrar su preparación antes de afrontar un compromiso decisivo.

México Femenil se prepara para enfrentar a Haití

Tras vencer a Jamaica, la Selección Mexicana Femenil concentrará su atención en el duelo ante Haití, programado para el 28 de noviembre, en el que buscará avanzar en el proceso de clasificación rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se celebrará en Brasil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.