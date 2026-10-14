Activistas siguen retirando basura espacial en Tamaulipas tras lanzamiento de SpaceX

Se desconoce cuando terminarán las labores. Foto: Conibio

La organización no gubernamental Conibio Global A.C. informó que continúa con las labores de retiro de basura espacial en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, tras la caída de fragmentos presuntamente relacionados con el lanzamiento número 14 de Starship, realizado el pasado 28 de septiembre por SpaceX.

Sin embargo, las mareas altas han complicado el acceso a otras áreas donde permanecen fragmentos de basura espacial, por ello, la organización señaló que las labores continuarán cuando las condiciones del mar permitan trabajar sin poner en riesgo la integridad de sus colaboradores.

Foto: Conbio

Conibio reportó nuevos fragmentos de basura espacial

Foto: Conbio

En un reporte anterior, Conibio Global alertó sobre la presencia de fragmentos de materiales aislantes y de recubrimiento en los primeros cinco kilómetros de Playa Bagdad que revisó. Ahora, como parte de las jornadas de limpieza, la organización entregó una nueva bolsa de residuos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con técnicos comunitarios y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

La presencia de estos materiales se suma a los reportes previos de posibles restos vinculados con las pruebas de Starship, el sistema de cohetes desarrollado por SpaceX. No obstante, es importante distinguir entre los hallazgos documentados por la organización y la confirmación del origen de cada fragmento.

Conibio Global advirtió que la contaminación puede afectar a las especies que habitan en el océano, entre ellas tortugas marinas, delfines y aves.

Los animales pueden resultar perjudicados por la ingestión de residuos o al quedar enredados en materiales desechados; es por ello, la asociación destacó la importancia de continuar con las labores de limpieza y retirar los fragmentos que permanecen en la costa.

La organización señaló que mantendrá las jornadas de recolección en Playa Bagdad cuando las condiciones del mar lo permitan, con el objetivo de contribuir a la protección de la fauna marina y mantener la playa libre de residuos.

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