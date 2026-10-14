Maestros de la CNTE marchan por Leví Peralta, maestro asesinado en secundaria del Istmo 

Asesinato de Leví Peralta moviliza a maestros de la CNTE Foto: Rusvel Rasgado

Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para exigir justicia por el asesinato del profesor Leví Peralta Regalado, ocurrido el martes en la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa.

#ALMOMENTO 🚨 Maestros de la Sección 22 de la #CNTE marchan en la región del Istmo de #Tehuantepec para exigir justicia por el asesinato del profesor Leví Peralta Regalado, ocurrido el martes dentro de una secundaria técnica en San Blas Atempa.



La movilización partió de… pic.twitter.com/VZonDTlUGK — Uno TV (@UnoNoticias) October 14, 2026

Maestros exigen justicia por asesinato en San Blas Atempa

Los integrantes de la Sección 22 realizaron la marcha para exigir el esclarecimiento del homicidio del profesor y justicia para sus familiares.

De acuerdo con la información proporcionada, el ataque ocurrió el martes en la Escuela Secundaria Técnica número 69, en San Blas Atempa, donde sujetos armados agredieron al docente dentro de las instalaciones educativas.

La protesta avanzó desde Tehuantepec hasta el plantel, como parte de las acciones emprendidas por el magisterio ante el asesinato.

Suspenden clases en escuelas del Istmo de Tehuantepec

Debido a la movilización, las clases de educación básica fueron suspendidas en las escuelas de la región del Istmo de Tehuantepec.

La suspensión se realizó en el contexto de la marcha convocada por docentes de la Sección 22, quienes demandan justicia por el homicidio de su compañero.

Hasta la información proporcionada, no se detallaron avances sobre la identificación o detención de los responsables del ataque.

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