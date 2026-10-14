Desapariciones en México: segunda semana de octubre registra 184 registros

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 14 de octubre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 5 al domingo 11 de octubre de 2026 se registraron en México 184 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

100 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 54.35% de los casos reportados.

84 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 45.65% del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 81 fueron con vida y 3 sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 45 casos, integrados por 23 hombres y 22 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Hidalgo con 18 casos, divididos en 6 hombres y 12 mujeres

con 18 casos, divididos en 6 hombres y 12 mujeres Tamaulipas con 15 casos, divididos en 6 hombres y 9 mujeres

con 15 casos, divididos en 6 hombres y 9 mujeres Michoacán con 14 casos, divididos en 9 hombres y 5 mujeres

con 14 casos, divididos en 9 hombres y 5 mujeres Morelos con 10, divididos en 3 hombres y 7 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor la de hombres. Del total de 184 personas reportadas, 96 fueron hombres y 88 mujeres.

Foto: RNPDNO

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 52 registros. De ellos, 40 corresponden a mujeres y 12 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 20 y los 24 años, con 23 personas desaparecidas: 8 mujeres y 15 hombres.

Por otra parte, del grupo de menores de entre 10 y 14 años de edad, se reportaron 20 casos, de los cuales 8 fueron hombres y 12 mujeres.

Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 65 mil 206 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y al 11 de octubre de 2026 contabilizan 65 mil 206 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

19 mil 952 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 30.60% del total

45 mil 254 son personas localizadas, cifra que representa el 69.40% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 671 personas localizadas sin vida, que representa el 8.11% de los localizados

41 mil 583 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.89% de los localizados

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 41 mil 316 corresponden a hombres, 23 mil 873 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Diez estados concentran 40 mil 890 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 654 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 6 mil 638

con 6 mil 638 Nuevo León con 4 mil 786

con 4 mil 786 Guanajuato con 4 mil 451

con 4 mil 451 Puebla con 3 mil 831

con 3 mil 831 Sonora con 3 mil 395

con 3 mil 395 Michoacán con 3 mil 53

con 3 mil 53 Sinaloa con 2 mil 820

con 2 mil 820 Tamaulipas con 2 mil 243

con 2 mil 243 Baja California con 2 mil 19

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 40 mil 890 casos.

Foto: RNPDNO

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 840 registros, integrados por 8 mil 758 mujeres y 6 mil 82 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 609 casos, con 5 mil 324 hombres y 2 mil 285 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 321 casos, con 5 mil 478 hombres y mil 843 mujeres.

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 665 registros, de los cuales mil 547 corresponden a mujeres y 5 mil 118 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 64 mil 69 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades

Estadounidense con 328 casos

Colombiana con 188 casos

Venezolana con 159 casos

Hondureña con 110 casos

Guatemalteca con 57 casos

Cubana con 61 casos

Salvadoreña con 29 casos

Canadiense con 13 casos

Nicaragüense con 14 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 11 de octubre de 2026.

Nota: es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.