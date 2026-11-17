Se comprometió a cooperar con la investigación. Foto: AFP

Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia el pasado 12 de noviembre tras verse envuelto en un escándalo por relaciones extramaritales, entre ellas una con una mujer señalada como presunta espía china, dijo este martes que estaría dispuesto a regresar a la compañía si la Junta Directiva considera que su reincorporación es lo mejor para la empresa.

En su cuenta de X, el empresario agradeció, de inicio, a las personas y colegas que lo han apoyado durante la última semana. “Gracias a todos los que han mostrado amabilidad hacia mi familia y hacia mí. Significa el mundo para mí”, escribió.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Asimismo, destacó que Nvidia ha sido el trabajo de su vida y convertirla en lo que es hoy en día, una empresa líder en el diseño de chips y el mercado de inteligencia artificial a nivel mundial ha sido un privilegio y un honor.

“En ningún otro lugar más que en Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia”, resaltó después de recordar que hace 53 años llegó a Estados Unidos y se convirtió en ciudadano de dicho país.

También reconoció que no estuvo a la altura de los estándares de la empresa y cometió errores en su vida personal, además de los que provocó para la Junta Directiva.

“Asumo mis errores por completo y estoy comprometido a cooperar con la investigación independiente de la Junta”, dijo, arrepentido de lo sucedido.

Empleados, socios y clientes piden que Jensen Huang vuelva a Nvidia

No obstante, en su comunicado, Jensen Huang destacó que, tras su salida, vio “una oleada de llamadas de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes de Nvidia” para que regrese a trabajar como CEO de la empresa.

“Muchos continúan comunicándose conmigo directamente mientras la empresa atraviesa complejas dinámicas tecnológicas, de mercado, competitivas y geopolíticas. Nvidia es una empresa única en una generación. Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor responder a estos llamados y volver como director ejecutivo” Jensen Huang

Finalmente, volvió a agradecer a las personas por su apoyo, por el que se siente honrado y dedicó unas palabras para su familia, “los amo y pasaré el resto de mi vida siendo digno de ustedes”.

157 mil personas piden que Jensen Huang regrese a Nvidia

La posible reincorporación de Jensen Huang a Nvidia ya había generado muestras de apoyo entre figuras del sector tecnológico.

El pasado 15 de noviembre, más de 157 mil personas firmaron una carta abierta dirigida a la Junta Directiva de la compañía para pedir que el empresario regresara mientras se realiza una investigación independiente sobre las acusaciones en su contra.

Entre los firmantes destacaron Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX; Tim Sweeney, fundador de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator. También figuró Travis Kalanick, fundador de Uber, quien consideró que los errores personales de Huang no justificaban apartarlo de la empresa.

La carta señaló que el exdirectivo merece un debido proceso y pidió que la compañía mantenga abierta la posibilidad de su regreso, salvo que existan pruebas de que su salida beneficia a Nvidia. De acuerdo con el documento, más de 7 mil 500 firmantes se identificaron como empleados de la tecnológica.

Sin embargo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió que Nvidia buscara a su próximo director ejecutivo fuera de la compañía.

La salida de Jensen Huang sacudió a Nvidia y Wall Street

Jensen Huang renunció el 12 de noviembre a sus cargos como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia, después de que se conocieran sus relaciones extramaritales y los señalamientos sobre sus vínculos con Alice Huang, empresaria de Singapur señalada por autoridades estadounidenses como presunta agente china.

Tras su salida, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, asumió la dirección ejecutiva de manera interina, mientras la Junta Directiva evalúa quién ocupará el cargo de forma permanente.

La renuncia también tuvo repercusiones en los mercados. Durante la jornada del 12 de noviembre, las acciones de Nvidia llegaron a caer 13% y cerraron con una pérdida de 4.34%. En los primeros días de la polémica, la compañía perdió alrededor de 450 mil millones de dólares en valor de mercado.

Jensen Huang, bajo investigación en Estados Unidos

La polémica también llegó al Congreso estadounidense. El senador Tim Scott solicitó que Jensen Huang y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comparezcan ante la Comisión de Banca del Senado para responder sobre los señalamientos relacionados con la seguridad nacional y la protección de tecnología sensible.

Además, tres comisiones de la Cámara de Representantes solicitaron entrevistarlo a puerta cerrada el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial.

Uno de los puntos de preocupación es Megaspeed, empresa singapurense vinculada a Alice Huang. De acuerdo con los señalamientos, la compañía habría ayudado a empresas chinas a obtener chips de Nvidia para sus centros de datos en el sudeste asiático y enviarlos posteriormente a China, pese a las restricciones estadounidenses de exportación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó que el Departamento de Comercio no hubiera incluido antes a Megaspeed en una lista negra comercial. Las acusaciones sobre espionaje y posibles transferencias de tecnología siguen siendo señalamientos bajo investigación.

Las relaciones extramaritales que llevaron a Jensen Huang a renunciar

La salida de Jensen Huang ocurrió después de que se conocieran alrededor de tres relaciones extramaritales que involucraron a mujeres vinculadas con Nvidia.

Los primeros señalamientos surgieron el 8 de noviembre, cuando The New York Times publicó información sobre su relación con Alice Huang, empresaria que dirige la compañía singapurense Megaspeed y a quien autoridades estadounidenses señalan como presunta agente china.

Un día después, el empresario reconoció ante los empleados de Nvidia que había cometido una infidelidad, aunque no mencionó el nombre de la mujer.

Posteriormente, el diario estadounidense reportó un segundo romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia y subordinada directa del entonces director ejecutivo.

El 12 de noviembre, Reuters dio a conocer que Huang habría mantenido una tercera relación con otra empleada de la tecnológica.

Trump quiere a Tim Cook como sucesor de Jensen Huang

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE. UU.), dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia.

“Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, afirmó en su red social Truth Social.

Huang se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de Inteligencia Artificial (IA) y viajó con el presidente estadounidense en el Air Force One a Pekín a principios de este año.

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