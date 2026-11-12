De los videojuegos a la inteligencia artificial: ¿dónde encontramos la tecnología de Nvidia?

Nvidia es una de las compañías más importantes en el desarrollo de procesadores para inteligencia artificial (IA), pero su tecnología también está presente en distintos equipos y sectores que forman parte de la vida cotidiana y de actividades especializadas.

Durante su participación en el noticiero A las Nueve en Uno, Emilio Saldaña, el “Pizu”, explicó dónde podemos encontrar los procesadores de esta empresa y cómo pasó de desarrollar tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en una pieza clave para el crecimiento de la IA.

La conversación se dio en medio de la polémica que involucra a Jensen Huang, entonces director ejecutivo (CEO) de Nvidia, cuya salida de la compañía fue uno de los temas abordados durante la emisión.

¿En qué aparatos y equipos encontramos tecnología de Nvidia?

Al responder dónde está presente Nvidia, “Pizu” explicó que sus procesadores comenzaron a ganar terreno en el mundo de los videojuegos, pero con el paso del tiempo encontraron aplicaciones en otros sectores.

Entre los equipos que mencionó se encuentran:

Computadoras: los procesadores de Nvidia tienen presencia en estos equipos, principalmente por su capacidad para trabajar con gráficos y realizar operaciones que requieren un alto poder de cómputo.

Tabletas y celulares: durante la conversación también se mencionó la presencia de tecnología de la compañía en estos dispositivos.

Equipos médicos: sus procesadores se utilizan en herramientas relacionadas con la salud y aplicaciones que necesitan investigación de alta precisión.

Centros de datos: Nvidia tiene una participación importante en estas instalaciones, donde funcionan computadoras y servidores equipados con chips para inteligencia artificial.

Automovilismo y sector espacial: “Pizu” también señaló que la tecnología de la empresa llegó a estos ámbitos.

El especialista destacó que los centros de datos se han convertido en uno de los espacios más relevantes para Nvidia, debido a que concentran los servidores y procesadores necesarios para desarrollar y ejecutar herramientas de inteligencia artificial.

¿Cómo pasó Nvidia de los videojuegos a la inteligencia artificial?

Durante su intervención, Emilio Saldaña explicó que el crecimiento de Nvidia tiene su origen en el desarrollo de procesadores capaces de generar gráficos cada vez más rápidos y detallados para los videojuegos.

La compañía buscaba que las computadoras pudieran representar imágenes y movimientos con mayor velocidad. Sin embargo, esa capacidad de procesamiento terminó por encontrar otras aplicaciones.

“Pizu” recordó que uno de los primeros grandes saltos ocurrió con las criptomonedas, pues las tarjetas gráficas de Nvidia comenzaron a utilizarse para realizar operaciones que necesitan una importante capacidad de cómputo.

Posteriormente, sus procesadores encontraron un nuevo campo de desarrollo en la inteligencia artificial.

El especialista explicó que estos componentes permiten acelerar el procesamiento de información y contribuyen a que los sistemas de inteligencia artificial aprendan y mejoren sus funciones con mayor rapidez.

Así, una tecnología que inicialmente buscaba mejorar la experiencia gráfica de los videojuegos terminó por convertirse en una herramienta fundamental para el desarrollo de la IA.

¿Por qué Nvidia es una empresa tan importante?

La relevancia de Nvidia también está relacionada con el crecimiento de la industria tecnológica y la competencia internacional por desarrollar inteligencia artificial.

Durante la conversación en A las Nueve en Uno, “Pizu” explicó que la compañía se convirtió en uno de los principales proveedores de procesadores para centros de datos, un sector estratégico porque concentra la infraestructura necesaria para operar sistemas de inteligencia artificial.

Por ello, la empresa adquirió una relevancia que va más allá de los videojuegos o las computadoras personales.

Su tecnología participa en actividades que van desde la investigación científica y los servicios médicos hasta el procesamiento de información para inteligencia artificial, lo que explica por qué Nvidia se ha convertido en una de las compañías más importantes de esta industria.

¿Qué pasó con el CEO de Nvidia?

El escándalo comenzó luego de que Jensen Huang reconociera, en un mensaje dirigido a sus empleados, que había tenido una relación extramarital. La polémica tomó otra dimensión por los señalamientos contra Alice Huang, mujer que presuntamente habría participado en operaciones relacionadas con la transferencia de procesadores de Nvidia a China.

De acuerdo con lo expuesto por el especialista, las autoridades estadounidenses tenían preocupaciones por el posible acceso de China a tecnología avanzada cuya comercialización estaba restringida por motivos de seguridad nacional.

El caso también puso sobre la mesa los riesgos de concentrar demasiado poder en una sola persona dentro de una empresa estratégica. “Pizu” señaló que la salida de Huang buscaba contribuir a recuperar la percepción de transparencia y fortalecer la supervisión corporativa de Nvidia.

La dirección de la compañía quedó temporalmente en manos de su directora financiera, mientras la empresa inicia la búsqueda de un nuevo CEO.

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