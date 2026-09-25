Papa León XIV advierte en Francia por riesgos de la IA en un “paraíso de máquinas”

El papa León XIV habló sobre la IA en Francia | Foto: AFP

El papa León XIV recorrió las calles de París, Francia, este viernes 25 de septiembre, al tiempo que advirtió por el riesgo de perder a la humanidad en un “paraíso de máquinas” impulsado por la inteligencia artificial (IA).

Las recientes declaraciones del sumo pontífice se suman a las alertas que hizo un día antes y en mayo, como parte de su encíclica “Magnifica Humanitas“. Esto ocurre en medio de un debate global con respecto a la regulación de la IA.

Papa León XIV vuelve a alertar por los riesgos de la IA

El primer destino del Papa León XIV en París fue el Palacio del Eliseo, en donde llamó a que el progreso tecnológico de la IA esté al servicio de la dignidad humana, de acuerdo con la agencia AFP.

Tras su visita al Elíseo, visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), en París, en donde lanzó:

““Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un ‘paraíso de máquinas’ que invade y condiciona nuestras vidas cotidianas, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético y en la capacidad de reconocer el bien moral”. Papa León XIV

FRANCE—Pope Leo XIV addresses concerns with AI, if not founded on ethics and Truth, in his speech to UNSECO, today.



“If we are to avoid losing our humanity amid a “paradise of machines” invading and conditioning our daily lives, there is an urgent need for education in ethical… pic.twitter.com/pNabxZiusk — Bree A Dail (@breeadail) September 25, 2026

A su llegada, el pontífice fue recibido con honores militares por el presidente Emmanuel Macron, quien abogó por establecer una organización internacional para que los modelos más avanzados de inteligencia artificial no terminen “en manos de unos pocos“.

“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo. La revolución digital debe impulsar y no encadenar“, recalcó Macron durante un discurso en el Elíseo, tras advertir sobre los riesgos de “perder el control” de esta tecnología.

El papa León XIV lanzó mensaje contra la IA un día antes de su visita a Francia

El Papa León XIV reiteró sus advertencias sobre los riesgos de la IA y el riesgo de que el mundo avance hacia un escenario de guerra interminable, esto durante una reunión en el Vaticano este jueves 24 de septiembre.

Durante un discurso pronunciado ante la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa León XIV afirmó que la inteligencia artificial puede representar una oportunidad para la humanidad, aunque también ha introducido nuevos riesgos para la seguridad y la paz internacional.

El Papa pidió a los líderes mundiales que actúen con prudencia en la supervisión de esta tecnología, en un contexto de llamados a establecer normas para regular el desarrollo de la IA.

El sumo pontífice ya había dedicado en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas“, a la IA, una tecnología que llamó a desarmar para “impedirle el dominio sobre lo humano“.

¿Qué dice “Magnifica Humanitas”?

La encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV pidió combatir el “dominio” de la IA y alertó sobre los riesgos de deshumanización, el impacto ambiental de la tecnología y el uso de la guerra como instrumento político internacional.

El documento de 130 páginas fue la primera encíclica del estadounidense a un año de su elección en mayo de 2026. En el texto, el sumo pontífice abordó temas tecnológicos, sociales, ambientales y morales, además de reiterar críticas a la teoría de la “guerra justa”.

En la encíclica, el Papa afirmó que la IA no puede considerarse “moralmente neutra” y pidió “desarmar” esta tecnología para evitar que tenga dominio sobre las personas.

El Papa León XIV señaló que el control de plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas y datos está concentrado en grandes actores económicos y tecnológicos, más allá de los propios Estados.

El pontífice también vinculó el desarrollo tecnológico con nuevas formas de explotación laboral relacionadas con la extracción de materiales necesarios para la industria tecnológica.

“En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras”, señala el documento.

Las llamadas tierras raras son un grupo de metales utilizados para dispositivos electrónicos y tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial.

El texto también menciona el impacto ambiental derivado del desarrollo tecnológico y plantea la necesidad de soluciones sostenibles para disminuir daños al medioambiente.

Papa León XIV arremete contra la “muerte programada”

El papa León XIV arremetió en su discurso de este viernes contra “las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos y la oferta de una muerte programada“.

Los dichos del representante del Vaticano ocurrieron en Francia, un país que aprobó en julio el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos, de acuerdo con AFP.

El sumo pontífice agregó: “La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano“.

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