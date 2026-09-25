Juan Francisco Vera Ayala: su llegada a la FGR y la trascendencia tras el decomiso de huachicol en Guanajuato

Juan Francisco Vera Ayala dejó su cargo en la FGR. Foto: Cuartoscuro

Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, cuenta con una trayectoria en instituciones de seguridad y procuración de justicia, con experiencia en investigaciones relacionadas con secuestro, extorsión, delincuencia organizada, delitos contra la salud, robo de vehículos y robo de hidrocarburos.

Vera Ayala llegó a la representación de la FGR en Guanajuato después de ocupar distintos cargos en instituciones federales y fiscalías estatales. Su trayectoria incluye responsabilidades dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública Federal y fiscalías de Tabasco y Puebla.

En enero de 2026 también ocupó la Dirección General de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia encabezada por Omar García Harfuch.

Su nombre cobró relevancia después del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos en una terminal de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide, Guanajuato.

¿Por qué se habla de Juan Francisco Vera Ayala?

Juan Francisco Vera Ayala. Foto: FB/FGEGuanajuato

El nombre de Juan Francisco Vera Ayala tomó relevancia después del operativo realizado en San José de Iturbide, Guanajuato, donde fueron asegurados más de 59 millones de litros de hidrocarburos.

El aseguramiento ocurrió en una terminal de almacenamiento y posteriormente surgieron cuestionamientos sobre la procedencia del combustible y la documentación presentada por la empresa relacionada con las instalaciones.

A partir de ese caso circularon versiones sobre una posible salida de Vera Ayala de la representación de la FGR en Guanajuato. Mas tarde, se confirmaron por el propio secretario Omar García Harfuch, durante la conferencia Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, la trayectoria de Juan Francisco Vera Ayala incluye cargos en la entonces PGR, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías de Tabasco y Puebla, principalmente en áreas relacionadas con investigación criminal, secuestro, extorsión, delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.

¿Quién es Juan Francisco Vera Ayala?

Juan Francisco Vera Ayala es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y cuenta con una maestría en Juicios Orales por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

De acuerdo con el currículum difundido cuando llegó a Guanajuato, también cuenta con especializaciones y certificaciones relacionadas con estrategias de litigación y el sistema penal acusatorio.

Su trayectoria profesional comenzó en parte dentro de la entonces PGR, donde se desempeñó como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales.

Posteriormente ocupó cargos como jefe de Departamento y subdirector dentro de la Coordinación General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde estuvo relacionado con labores de contrainteligencia.

¿En qué cargos ha trabajado Juan Francisco Vera Ayala?

La carrera de Juan Francisco Vera Ayala incluye diferentes responsabilidades en áreas federales relacionadas con la investigación y persecución de delitos.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran:

Agente del Ministerio Público de la Federación en la entonces PGR

en la entonces PGR Jefe de Departamento y subdirector en la Coordinación General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal

Fiscal especial, coordinador general y titular de Unidad en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)

Coordinador general técnico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)

Director de Supervisión, Control y Seguimiento en la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase)

Fiscal para el Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Tabasco

Fiscal Especializado para el Combate al Delito de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Director general de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Dentro de la entonces SIEDO, su trayectoria estuvo relacionada con áreas contra la salud, secuestros, robo de vehículos y robo de hidrocarburos.

Juan Francisco Vera Ayala y su paso por Tabasco y Puebla

La experiencia de Vera Ayala también incluye cargos en fiscalías estatales vinculados con la investigación de secuestro y extorsión.

En la Fiscalía General del Estado de Tabasco se desempeñó como fiscal para el Combate al Secuestro y Extorsión.

Posteriormente llegó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde ocupó la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Secuestro y Extorsión, anteriormente denominada Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto.

Estos cargos formaron parte de una trayectoria enfocada en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

Su trayectoria en instituciones federales

Antes de asumir responsabilidades en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala ocupó distintos puestos dentro de instituciones federales.

En la entonces PGR, además de su trabajo como agente del Ministerio Público de la Federación, tuvo responsabilidades dentro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Más adelante, su trayectoria incluyó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

También participó en el Mexican Law Enforcement Executive Development Seminar, realizado en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, además de recibir reconocimientos relacionados con colaboración internacional, de acuerdo con el currículum difundido.

¿Cuándo llegó Juan Francisco Vera Ayala a la FGR en Guanajuato?

En enero de 2026, Juan Francisco Vera Ayala fue designado como representante de la FGR en Guanajuato. Ocurrió en sustitución de Ignacio Alejandro Vila Chávez, quien había ocupado el cargo durante menos de un año.

Su llegada a Guanajuato ocurrió después de una trayectoria en áreas federales y estatales relacionadas con investigación criminal.

Ese mismo año, también ocupó la Dirección General de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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