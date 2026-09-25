Por qué los casos migratorios tardan cada vez más aunque se deporta a más personas

Al final del gobierno de Biden, los casos pendientes acumulaban 571 días. Foto: AFP

Los casos de deportación tardan en promedio 901 días en resolverse cuando el juez ordena la expulsión de la persona, casi dos años y medio desde que el gobierno abre el proceso, de acuerdo con un análisis de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un proyecto de datos sin fines de lucro que estudia los registros de las cortes de inmigración. Esa espera, medida en julio de 2026, es 51% más larga que la de julio de 2024, cuando el promedio era de 597 días.

El aumento resulta llamativo porque las cortes de inmigración resuelven más casos cada mes y ordenan deportaciones con más frecuencia. Los tribunales cerraron 104,028 casos de deportación en julio, el segundo mes seguido por encima de los 100 mil, y en casi cuatro de cada cinco (78.6%) el juez ordenó la expulsión, cuando seis meses antes esa proporción era de dos terceras partes.

Las cortes completaron en el año fiscal 2025 más casos que en cualquier año anterior y redujeron su carga pendiente en más de 200 mil expedientes, según el resumen de la solicitud de presupuesto 2027 de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la agencia del Departamento de Justicia que administra estos tribunales, aunque sus audiencias están programadas hasta el año fiscal 2030.

¿Por qué la espera sigue creciendo si las cortes resuelven más casos?

La duración de un caso depende poco de la forma en que decide cada juez y mucho del tiempo que ese expediente pasó esperando turno. Un caso que se cierra hoy arrastra todos los años que estuvo en la fila, así que su tiempo total nunca puede ser menor a esa espera.

La carga total de casos pendientes baja poco a poco, pero los expedientes que siguen abiertos llevan cada vez más tiempo esperando. En julio de 2024, al final del gobierno de Joe Biden, los casos pendientes acumulaban en promedio 571 días; dos años después, en julio de 2026, ese promedio llegó a 940 días, un aumento de 71%, y con más de 3 millones de casos en espera se prevé que los tiempos sigan subiendo.

Las órdenes de deportación, además, suelen resolverse más rápido que los casos en los que el juez concede algún tipo de protección, como el asilo, y aun así el promedio sigue creciendo.

La EOIR recibió más de 560 mil casos nuevos en el año fiscal 2025 y prevé cerca de 600 mil en 2026, así que, aunque las cortes cierran más expedientes de los que les llegan, la fila de casos pendientes se reduce muy despacio.

¿En qué estados se espera más por una decisión?

La espera para recibir una orden de deportación cambia mucho según el estado, pues en julio de 2026 el promedio iba de 1,076 días en Indiana a solo 308 en Nuevo México, una diferencia de más de dos años entre ambos extremos.

Estas cifras corresponden al estado donde está la corte que lleva el caso, no necesariamente al estado donde vive la persona, porque no todos los estados tienen una corte de inmigración propia. Estos son los estados con las esperas más largas.

Indiana , con 1,076 días

, con 1,076 días Carolina del Norte , con 1,047 días

, con 1,047 días Florida , con 1,031 días

, con 1,031 días Connecticut , con 1,026 días

, con 1,026 días Massachusetts, con 1,007 días

En el otro extremo, además de Nuevo México, aparecen Nevada, con 470 días, Arizona, con 681, y Hawái, con 732. En Texas la espera promedio fue de 915 días, en California de 815, en Nueva York de 875 y en Illinois de 976.

La mayoría de los estados alargaron sus esperas en los últimos dos años, aunque Indiana, el de la espera más larga, en realidad mejoró, pues su promedio bajó 17% desde los 1,291 días de julio de 2024, y Missouri, Nebraska y Tennessee también redujeron sus tiempos.

Los saltos más fuertes se dieron en estados que antes resolvían rápido, como Hawái, que pasó de 210 a 732 días, un aumento de 249%, y Nuevo México, que pese a seguir con la espera más corta más que duplicó su promedio al pasar de 131 a 308 días.

¿Cómo revisar la fecha de audiencia para no enterarse tarde?

Una espera de años no garantiza que el aviso de la audiencia llegue con tiempo, ya que los calendarios de las cortes pueden cambiar y la fecha no siempre queda fijada desde el inicio, por lo que el aviso puede llegar a última hora pese a la larga espera, según advierte TRAC en su análisis. Por eso conviene revisar con frecuencia la fecha de la audiencia en corte, aunque falten meses o años para la cita.

Quien no se presenta a su audiencia puede ser detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recibir una orden de deportación dictada en ausencia y perder la posibilidad de pedir opciones como la salida voluntaria, la cancelación de la deportación o el ajuste de estatus, de acuerdo con el formulario oficial de cambio de domicilio de la corte.

Existen varias vías para confirmar la fecha y mantener los datos al día. Todas piden el número A, un identificador de ocho o nueve dígitos que aparece en el Aviso de Comparecencia, el documento con el que el gobierno abre el proceso, y en los demás papeles del caso.

Paso a paso para revisar una fecha de audiencia

Consultar el portal oficial de la corte , el Sistema Automatizado de Información de Casos, que tiene opción en español y pide el número A y la nacionalidad para mostrar la información básica del caso.

, el Sistema Automatizado de Información de Casos, que tiene opción en español y pide el número A y la nacionalidad para mostrar la información básica del caso. Llamar a la línea automatizada 1-800-898-7180 , disponible las 24 horas en español e inglés, que informa la fecha, hora y lugar de la próxima audiencia. Si el número A tiene ocho dígitos, se marca un cero antes, y para personas con discapacidad auditiva existe la línea TDD 800-828-1120.

, disponible las 24 horas en español e inglés, que informa la fecha, hora y lugar de la próxima audiencia. Si el número A tiene ocho dígitos, se marca un cero antes, y para personas con discapacidad auditiva existe la línea TDD 800-828-1120. Llamar directamente a la corte que lleva el caso cuando la información del portal no coincide con los avisos recibidos o genera dudas.

cuando la información del portal no coincide con los avisos recibidos o genera dudas. Revisar el correo con frecuencia , porque los documentos que emite la corte son la fuente oficial del caso y el portal no muestra una nueva fecha hasta que la corte la fija.

, porque los documentos que emite la corte son la fuente oficial del caso y el portal no muestra una nueva fecha hasta que la corte la fija. Avisar a la corte de cualquier cambio de domicilio o teléfono en un plazo de cinco días hábiles con el formulario EOIR-33/IC, que también se puede llenar en línea, y entregar una copia a la oficina legal de ICE. Cada integrante de la familia con un caso abierto necesita su propio formulario.

El portal tiene límites, porque solo muestra el caso más reciente de cada número A y no incluye la información de audiencias de fianza, que se consulta directamente con la corte local. Para quienes enfrentan el proceso sin un abogado que los represente, estas herramientas son la forma más directa de no perder una cita que, después de años de espera, puede definirse en pocos días.

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