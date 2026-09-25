Fosa clandestina de Zacapu: cronología del hallazgo de mil 600 dientes de leche y últimas noticias

Hallazgo de fosa clandestina en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El caso de un predio localizado en Zacapu, Michoacán, ha cobrado relevancia mediática y en redes sociales tras las publicaciones del periodista Óscar Balderas en su columna Código Negro. Sin embargo, las autoridades de la entidad han emitido un comunicado oficial para aclarar la información difundida sobre este hallazgo.

A continuación, te presentamos la cronología del caso y las aclaraciones oficiales de las autoridades.

Cronología del caso: Del reporte de activistas a la versión periodística

Año 2021 (El hallazgo inicial): Durante labores de búsqueda en un predio de Zacapu, al norte de Michoacán, Margarita López —fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México— localizó un posible crematorio artesanal. De acuerdo con el relato periodístico de Óscar Balderas, en dicho sitio se hallaron diversos restos óseos y se identificó por primera vez una pieza dental correspondiente a un niño de corta edad.

Durante labores de búsqueda en un predio de Zacapu, al norte de Michoacán, Margarita López —fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México— localizó un posible crematorio artesanal. De acuerdo con el relato periodístico de Óscar Balderas, en dicho sitio se hallaron diversos restos óseos y se identificó por primera vez una pieza dental correspondiente a un niño de corta edad. Avance en las búsquedas (Hasta septiembre de 2026): El colectivo continuo con los trabajos de cribado en la zona. Según declaraciones atribuidas a la activista, se habrían localizado alrededor de mil 600 piezas dentales de leche , lo que sugiere la posible incineración de infantes de entre 1 y 6 años en el lugar.

El colectivo continuo con los trabajos de cribado en la zona. Según declaraciones atribuidas a la activista, se habrían localizado alrededor de , lo que sugiere la posible incineración de infantes de entre 1 y 6 años en el lugar. Difusión mediática (septiembre de 2026): La historia adquirió gran visibilidad periodística y fue replicada ampliamente en plataformas digitales y medios de comunicación bajo el titular “La fosa de los dientitos de leche”, generando alerta e indignación pública respecto a las víctimas.

¿Qué ha dicho la Fiscalía General del Estado de Michoacán?

Ante la viralización del caso en redes sociales y medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán emitió una postura oficial respecto a los reportes de restos infantiles en la zona:

“Informamos que esta institución no cuenta con registro del hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu. Lo anterior en relación al material difundido en medios de comunicación y redes sociales.”

Con esta declaración, la FGE precisó que en sus expedientes e investigaciones oficiales no existe un registro legal o forense institucionalizado sobre la localización de las mil 600 piezas dentales infantiles reportadas por las activistas.

Estado actual de las investigaciones

Mientras que colectivos de madres buscadoras sostienen la hipótesis de que el predio funcionaba como un crematorio clandestino vinculado al crimen organizado, las autoridades estatales no han validado institucionalmente la existencia de los restos dentales infantiles mencionados en las publicaciones periodísticas.

El contraste entre los testimonios de las brigadas de búsqueda y los registros oficiales mantiene el caso bajo constante observación por parte de la opinión pública e instituciones de derechos humanos.

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