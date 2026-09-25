Manchester City, culpable de 114 infracciones financieras; sanciones siguen pendientes 

Manchester City apelará la decisión Foto: Getty

El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos por infracciones financieras que la Premier League presentó en su contra, según informó The Athletic.

La resolución de la comisión independiente ya fue emitida, pero aún se desconoce cuáles serían las sanciones correspondientes.

¿En qué consisten las infracciones financieras del Manchester City?

La investigación contra el club de Manchester inició tras la acusación de la propia Premier League por violaciones a las normas financieras de la liga durante el periodo que abarca entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

En el expediente, las acusaciones son:

Información económica

Pagos a jugadores y entrenadores

Reglas de sostenibilidad

Cooperación con la investigación

Cabe señalar que los Citizens siempre han negado las acusaciones y sostienen que cuentan con las pruebas necesarias para defenderse.

Según menciona Claro Sports, el club ahora busca presentar una apelación en contra de la comisión independiente.

Sobre el fallo que se dio a conocer este 25 de septiembre, se informa que, de los 115 cargos presentados por la Premier League, únicamente sería uno el que no se consideraría como una infracción.

Señalar que, de los señalamientos contra el equipo, 54 están relacionados con la entrega de información financiera precisa entre 2009-10 y 2017-18.

¿Cuáles serían las sanciones al Manchester City?

Aún se desconocen las consecuencias deportivas y económicas que la Premier League determinará, pues las sanciones aún no se anuncian y permanecen como parte posterior al proceso.

Aunque en el reglamento de la liga inglesa existen varias posibilidades, entre ellas se encuentran:

Multas económicas

Deducción de puntos

Suspensión de partidos

Restricciones relacionadas con registros de jugadores

Una posible expulsión de la competición

Estas sanciones dependen de la gravedad de la resolución. Asimismo, sobre la posible reducción de puntos, podría tener efecto en temporadas anteriores, lo que abriría un debate sobre los títulos obtenidos por el club en dichas temporadas.

Mencionar que, por ahora, no hay una fecha oficial para que se conozca el castigo, pues el proceso se podría extender tras la intención del Manchester City de apelar el veredicto.

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