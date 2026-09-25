Asesinato de Guillermo Pamuce en Coatzacoalcos: ¿qué hallaron en la casa del “Chino Yep” tras cateo de la FGE?

En Coatzacoalcos, catearon la casa del “Chino Yep”. Foto: Fiscalía Veracruz

La investigación por el asesinato de Guillermo Pamuce, el “Chino Yep”, coordinador regional del Partido PAZ en el sur de Veracruz, llevó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar un cateo en un inmueble del fraccionamiento Veleros, en Coatzacoalcos, donde fueron asegurados diversos indicios, entre ellos armas de fuego, cartuchos y sustancias con características similares a narcóticos.

¿Qué dice la Fiscalía de Veracruz?

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, las diligencias comenzaron después del reporte recibido a través del número de emergencias 911, que alertó sobre una persona localizada sin vida en el fraccionamiento Veleros, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Guillermo Pamuce Yep. Tras el procesamiento de la escena y otras diligencias, los investigadores obtuvieron información que permitió solicitar a un juez de Control una orden de cateo para un inmueble ubicado en el mismo fraccionamiento donde ocurrieron los hechos; la casa del coordinador regional.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂́𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗮𝘁𝘇𝗮𝗰𝗼𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀; 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗼 𝘆 𝗮𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 https://t.co/OL9Kon0Aj8 pic.twitter.com/F4j7o8IMUq — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) September 24, 2026

¿Qué más encontraron en el cateo en Coatzacoalcos?

Durante el cumplimiento de la orden, un equipo multidisciplinario aseguró bolsas que contenían sustancias con características similares a narcóticos, básculas grameras y bolsas tipo ziploc. También fueron localizados un inhibidor de señal, armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y un objeto con características de silenciador, además de otros accesorios.

La Fiscalía informó que también fueron asegurados equipo de cómputo, dispositivos de almacenamiento electrónico, un teléfono celular, documentación y diversos objetos que serán sometidos a análisis para determinar su posible relación con el homicidio.

No hubo detenidos durante el cateo

La Fiscalía precisó que no se registraron personas detenidas durante el cateo. Los indicios serán sometidos a los dictámenes periciales correspondientes mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato, determinar las líneas de investigación e identificar a quienes pudieran resultar responsables.

La FGE señaló que la indagatoria permanece abierta y que los objetos asegurados forman parte de los elementos que serán analizados para esclarecer el caso.

Guillermo Pamuce Yep fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Veleros de Coatzacoalcos. El Partido PAZ condenó previamente el crimen y pidió a las autoridades una investigación para esclarecer el homicidio.

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