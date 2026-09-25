Juan José, barista de Colombia, gana campeonato de Latinoamérica y el Caribe de Starbucks

“Juanjo” superó a los baristas de Guatemala y Honduras. Foto: Oscar Gómez Cruz

Juan José Córdova, barista de Colombia, es el ganador del Latin America and the Caribbean Barista Championship 2026, organizado por Starbucks en Costa Rica.

La final del evento, en la que participaron 25 baristas representantes de América Latina y el Caribe, se llevó a cabo en el Centro Nacional de Convenciones de San José.

Juan José se corona campeón del LAC Barista Championship 2026

Conocido también como “Juanjo”, se convirtió en el ganador de la edición 2026 del Starbucks Latin America and the Caribbean Barista Championship, luego de avanzar por las diferentes etapas de la competencia regional.

El colombiano llegó a la ronda de los tres finalistas, donde demostró sus habilidades ante los jueces, entre ellos el mexicano Sergio Álvarez, Coffee Product Developer en Starbucks Coffee Company, así como a Camilo, cantante y compositor colombiano de Pop, invitado especial del evento.

Fue el intérprete de “Una vida pasada” quien anunció que el joven colombiano se quedó con el primer lugar del concurso. En segundo lugar terminó Daniel, barista de Guatemala; mientras que Milka, de Honduras, ocupó el tercer puesto. Para Honduras, esta participación representó además su primera presencia en el campeonato.

Tras recibir el trofeo y el mandil de campeón, así como las felicitaciones de Ricardo Arias-Nath, presidente de Starbucks Latinoamérica y el Caribe, Juan José habló con Unotv.com y reconoció que nunca pensó que ganaría la competencia.

“En realidad no, vine acá a representar, a dar lo mejor de mí, pero nunca estuvo en mi mente recibir el premio”, destacó al final del evento.

Con una sonrisa en el rostro, envió un mensaje a los futuros concursantes, a quienes aconsejó que nunca se rindan.

“Que no se rindan nunca, que perseveren y que siempre vengan con la fe de que pueden llegar a hacer algo muy grande”. Juan José Córdova, campeón del Latin America and the Caribbean Barista Championship 2026 de Starbucks

¿Quiénes fueron los baristas que clasificaron a la ronda final de 12 participantes:?

Abigail — Jamaica

Alejandro — Panamá

Daniel — Guatemala

Fabio — Bolivia

Francisco — Costa Rica

Jaqui — El Salvador

Juan José — Colombia

Luis Enrique — Curazao

Luciana — Perú

Matías — Argentina

Milka — Honduras

Tayshawn — Bahamas

Christian Ortiz fue el representante de México en la competencia

Christian Ortiz, de 23 años, fue el barista que representó a México en el Starbucks Latin America and the Caribbean Barista Championship 2026, luego de coronarse como campeón de Starbucks México.

Aunque no logró formar parte de la ronda final de 12 participantes, el joven demostró durante el encuentro sus habilidades en la preparación de bebidas, técnica y creatividad, además de su capacidad para crear conexiones con las personas y sus conocimientos sobre el café.

A detalle: ¿qué es el LAC Barista Championship 2026?

El Starbucks Latin America and the Caribbean Barista Championship es una competencia regional que reúne a baristas de América Latina y el Caribe para poner a prueba sus conocimientos, habilidades técnicas y creatividad alrededor del café.

El encuentro cuenta con etapas nacionales y regionales que permiten seleccionar a los representantes de los distintos mercados participantes. En esta edición, 25 campeones llegaron a Costa Rica para participar en las diferentes actividades y etapas del encuentro.

Además de reconocer las habilidades de los baristas, la iniciativa busca impulsar su desarrollo profesional y fortalecer sus conocimientos sobre el café, desde su origen hasta la preparación de las bebidas.

Hacienda Alsacia, parte de la experiencia

Durante su estancia en Costa Rica, los participantes conocieron Hacienda Alsacia, una finca de 240 hectáreas ubicada en las laderas del volcán Poás.

Starbucks adquirió la finca en 2013 y actualmente funciona como su Centro Global de Investigación y Desarrollo de Café, además de ser una finca productiva enfocada en prácticas sostenibles.

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