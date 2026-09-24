Nuevos lentes de Meta ya están en México: cuánto cuestan y dónde comprarlos

Los nuevos lentes de Meta y su asistente de IA. Foto: Reuters.

Durante el Meta Connect 2026 celebrado este jueves, se informó que se abrió de manera oficial la preventa de la serie de lentes inteligentes de la marca estadounidense que vendrá potenciada con un nuevo asistente.

La nueva línea presentada está formada por los Meta Glasses, los Ray Ban Meta Audio y los nuevos Ray-Ban Meta Gen 3.

Los nuevos Meta Glasses ya pueden reservarse en México en la página oficial a partir de los 5 mil 199 pesos.

Esta serie incluye los modelos Capri, Nova y Fury, así como ediciones desarrolladas en colaboración con figuras como LISA y Kylie Jenner.

Meta AI en estos lentes permite al usuario responder preguntas, analizar lo que hay delante, ofrecer información y hasta traducir sin necesidad de manipular un smartphone.

Cabe resaltar que México es el primer país de Latinoamérica en recibir estos lentes inteligentes.

¿Qué ofrecen los Ray-Ban Meta Gen 3?

Por su parte, los Ray-Ban Meta Gen 3 parten de 8 mil 679 pesos en la tienda oficial de Ray-Ban México, aunque el costo puede variar según el armazón y las micas.

Estos diseños cuentan con una cámara de 12 megapíxeles, grabación de video en 3K, seis micrófonos y dos altavoces de oído abierto.

También ofrecen hasta nueve horas de batería con una sola carga, controles táctiles y comandos por voz mediante Meta AI. Además del Wayfarer, están disponibles diseños como Aviator y Zena.

Entre sus funciones se encuentran tomar fotografías y videos, escuchar música, enviar mensajes de voz, identificar objetos y traducir textos mediante comandos de voz.

Ray-Ban Meta Audio: lentes sin cámara

Durante el Meta Connect 2026, la compañía también presentó los Ray-Ban Meta Audio, como parte de la familia y serán sus primeros lentes inteligentes enfocados exclusivamente en audio y sin cámara.

Estos modelos, disponibles en diseños Clubmaster y Burbank, ofrecen hasta 12 horas de autonomía y tendrán un precio inicial de alrededor de 6 mil 107 pesos

“Al ser gafas de audio y no tener cámara, ofrecen un sinfín de posibilidades de diseño. Pueden tener el aspecto de cualquier otra gafa”, explicó Mark Zuckerberg durante la presentación.

Meta anticipa que cerrará 2026 con más de 100 opciones de lentes con IA entre Meta Glasses, Ray-Ban y Oakley.

Muse llegará a los lentes inteligentes

Otra de las novedades es Muse, el agente personal de inteligencia artificial presentado recientemente por Meta, que llegará a sus lentes con IA durante los próximos meses.

A diferencia de Meta AI, que ya funciona como asistente en los Ray-Ban Meta Gen 3, Muse podrá operar con las manos libres y actuar sobre lo que el usuario está viendo.

Por lo que el usuario podrá preguntarle sobre un producto en una tienda, información de un volante, una lista de artículos y hasta solicitarle que realice determinadas tareas relacionadas.

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