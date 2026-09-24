Papa León XIV advierte sobre riesgos de la IA y alerta por una “guerra sin fin”

Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV reiteró sus advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y el riesgo de que el mundo avance hacia un escenario de guerra interminable, esto durante una reunión en el Vaticano este jueves 24 de septiembre de 2026, días después de que empresas tecnológicas alertaran sobre los posibles efectos de esta tecnología, mientras la Santa Sede promueve normas internacionales para supervisar su desarrollo.

El pontífice ha señalado que la inteligencia artificial puede beneficiar a la humanidad, pero también generar peligros para la seguridad y la paz internacional. Se prevé que vuelva a abordar el tema este viernes, durante un discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, Francia.

Vaticano advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Durante un discurso pronunciado ante la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa León XIV afirmó que la inteligencia artificial puede representar una oportunidad para la humanidad, aunque también ha introducido nuevos riesgos para la seguridad y la paz internacional.

El Papa pidió a los líderes mundiales que actúen con prudencia en la supervisión de esta tecnología, en un contexto de llamados a establecer normas para regular el desarrollo de la IA.

El reverendo Paolo Benanti, asesor del Vaticano en asuntos relacionados con la inteligencia artificial, señaló que la preocupación de la Santa Sede por esta tecnología no es reciente.

“Esto no sucede el primer día para la Santa Sede”, declaró Benanti, en referencia a los llamados a desacelerar determinados desarrollos de IA respaldados por directivos de empresas como Anthropic, OpenAI y xAI.

El académico italiano explicó que el poder transformador de la inteligencia artificial podría generar cambios sociales de gran magnitud, cuyos efectos serían difíciles de predecir.

Papa León XIV pide normas globales para supervisar la IA

En mayo, el Sumo Pontífice pidió a los líderes mundiales establecer reglas internacionales para supervisar la industria de la inteligencia artificial. El llamado fue incluido en su primer documento importante, identificado en la información como una encíclica.

En ese documento, el Papa advirtió sobre la difusión de desinformación mediante sistemas de IA, su posible relación con la priorización de conflictos y el riesgo de que el mundo avance hacia un escenario de guerra interminable.

El cardenal Pietro Parolin, principal representante diplomático del Vaticano, reiteró la postura de la Santa Sede durante un evento celebrado en Roma la semana pasada. En esa ocasión, defendió la regulación internacional del sector y afirmó que los países no pueden actuar de manera aislada frente a esta tecnología.

Parolin sostuvo que el futuro de la humanidad está en juego y señaló la necesidad de que exista participación internacional para establecer normas comunes que permitan regular la inteligencia artificial.

Vaticano alerta sobre las armas autónomas y la IA

El desarrollo de sistemas de armamento constituye otro de los temas señalados por el Papa León XIV. El pontífice ha pedido una supervisión específica de estas tecnologías, incluidas aquellas empleadas en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En su encíclica, afirmó que este tipo de armas ha avanzado hasta situarse prácticamente fuera del alcance del control humano.

Benanti comparó la postura del Vaticano frente a las armas autónomas con las advertencias históricas de la Iglesia sobre el desarme nuclear. El sacerdote también relacionó los drones con inteligencia artificial con las minas terrestres, debido a los riesgos asociados con la selección de objetivos.

De acuerdo con sus declaraciones, mientras las armas nucleares pueden almacenarse en instalaciones cerradas y mantenerse bajo control, la inteligencia artificial tiene una naturaleza menos visible.

El asesor del Vaticano también señaló que la manipulación de contenidos generados por IA en espacios sociales podría afectar la capacidad de las personas para mantenerse unidas como sociedad.

¿Desde cuándo advierte el Vaticano sobre la inteligencia artificial?

La Santa Sede comenzó a abordar públicamente los riesgos de la inteligencia artificial en 2019, cuando organizó dos conferencias sobre los posibles efectos de esta tecnología.

Durante uno de esos encuentros, el entonces Papa Francisco advirtió que la desinformación difundida mediante inteligencia artificial podía desencadenar una guerra mundial.

En 2020, el Vaticano también participó en iniciativas relacionadas con el desarrollo de una IA que no tuviera como único objetivo incrementar las ganancias o sustituir gradualmente a las personas en el trabajo. En esa iniciativa participaron Microsoft, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de Italia.

La Santa Sede ha mantenido además conversaciones con representantes del sector tecnológico, aunque Benanti explicó que, debido a la estructura descentralizada de la Iglesia católica, algunos diálogos son encabezados por obispos locales.

El 16 de septiembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial, después de que varios de sus líderes se reunieran con directivos de empresas tecnológicas.

Según el comunicado citado, las conversaciones se centraron en mantener los sistemas de IA al servicio de la humanidad y abordar los riesgos actuales asociados con su desarrollo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.