Seguro Social: proponen jubilación completa a los 60 para trabajos físicos

La propuesta crearía una excepción en el Seguro Social. Foto: Envato

Una propuesta presentada en el Congreso de Estados Unidos busca crear una vía especial para que trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes puedan recibir el beneficio completo del Seguro Social a los 60 años, siete años antes de la edad plena de jubilación que actualmente corresponde a quienes nacieron en 1960 o después.

La iniciativa, denominada Blue Collar Social Security Fairness Act, fue presentada por la representante Haley Stevens, demócrata de Michigan, y contempla empleos como construcción, techado, enfermería y manufactura, de acuerdo con la nota de prensa institucional.

¿Qué cambiaría la jubilación a los 60 para estos trabajadores?

Actualmente, las personas nacidas en 1960 o después tienen una edad plena de jubilación de 67 años. Pueden comenzar a recibir el pago del Seguro Social desde los 62 años, pero con una reducción permanente del beneficio.

Para un trabajador que solicite la jubilación exactamente a los 62 años, el pago puede reducirse hasta 30% frente al beneficio completo.

La propuesta crearía una excepción para quienes hayan acumulado suficiente tiempo en trabajos considerados físicamente exigentes.

El objetivo del proyecto es que estos trabajadores puedan recibir el beneficio completo desde los 60 años, sin aplicarles la reducción correspondiente a una jubilación anticipada.

Según una investigación de Economic Policy Research publicada en 2022 del Centro Schwartz para el Análisis de Políticas Económicas de The New School, las personas que desempeñan trabajos físicamente exigentes corren el riesgo de abandonar el mercado laboral antes de lo previsto, lo que puede interferir con su capacidad para tener una jubilación segura.

¿Cómo funcionaría la jubilación a los 60 con el sistema de puntos?

La propuesta establece dos maneras de cumplir con el requisito. Un trabajador podría alcanzar 15 puntos mediante el sistema ponderado por edad o acumular 20 años de trabajo en ocupaciones físicamente exigentes.

Los puntos aumentarían según la edad en la que se realizó el trabajo.

Cada año trabajado entre los 18 y 34 años sumaría 0.5 puntos; entre los 35 y 44 años, un punto; entre los 45 y 54 años, 1.5 puntos; y desde los 55 años, dos puntos por cada año.

Para poder optar a las prestaciones de jubilación anticipada a los 60 años, los trabajadores tendrían que haber acumulado un total de 15 puntos o tener un total de 20 años de trabajo físicamente exigente a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con la información disponible y difundida por Haley Stevens.

El proyecto también contempla que la Administración del Seguro Social (SSA) elabore una lista de las ocupaciones que cumplen con los criterios establecidos. Esa lista tendría que actualizarse cada tres años.

¿Quiénes podrían acceder a la jubilación a los 60?

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) define los trabajos físicamente exigentes según el esfuerzo físico requerido.

Entre las actividades consideradas están trepar, levantar objetos pesados, empujar, tirar, permanecer de pie y caminar durante determinados periodos.

La agencia informó que 39.1% de la fuerza laboral civil en 2022 trabajaba en empleos físicamente exigentes, según un estudio publicado en PubMed.

Entre los empleos mencionados está el de techador. La BLS señala que este trabajo implica subir, agacharse, arrodillarse y levantar objetos pesados.

También requiere realizar labores al aire libre. En 2025 había aproximadamente 166 mil 900 personas empleadas como techadores en Estados Unidos.

La propuesta surge mientras el Seguro Social enfrenta un problema de financiamiento que podría afectar el pago de beneficios en los próximos años.

Las proyecciones actuales señalan que, sin cambios del Congreso, en 2032 los ingresos cubrirían solo 78% de los beneficios programados.

Esto no significa que el Seguro Social dejaría de pagar en 2032. El programa seguiría recibiendo impuestos de los trabajadores.

Sin embargo, esos ingresos no serían suficientes para cubrir el monto total de los beneficios previstos.

¿Por qué la jubilación a los 60 podría beneficiar a trabajadores latinos?

La propuesta podría tener especial interés para los trabajadores latinos porque tienen una presencia importante en algunas de las industrias que aparecen entre los ejemplos del proyecto.

En 2025, los trabajadores hispanos o latinos representaron 35.4% de las personas empleadas en la construcción, una industria que concentró 12.1 millones de trabajadores, de acuerdo con la data del BLS. En manufactura, los trabajadores latinos representaron 18.7% de los 15.1 millones de empleados registrados en ese sector.

Estos datos permiten dimensionar la presencia de trabajadores latinos en actividades que podrían estar contempladas en la propuesta. Sin embargo, la medida dependería de los criterios específicos que establezca el proyecto para determinar qué trabajadores o industrias podrían acceder a una jubilación a los 60 años.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.