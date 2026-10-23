Mexicanos nacidos en EE. UU. pueden tramitar su acta de nacimiento mexicana gratis: requisitos

El acta de nacimiento mexicana no quita la ciudadanía de EE. UU. Foto: Shutterstock

A través del programa “Soy México 2026”, las personas nacidas en Estados Unidos y que sean de padres mexicanos ya pueden tramitar su acta de nacimiento y obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP). Aunque el proceso es gratuito, hay requisitos a cumplir.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Chihuahua estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre. Además, el Registro Civil estatal destacó que, al ser gratis, representa un ahorro de 1,035 pesos mexicanos (unos 55 dólares) en cobros de inscripción y constancia de la inexistencia del documento.

¿Quiénes pueden solicitar el acta de nacimiento mexicana gratis y dónde?

El programa está dirigido a personas de cualquier edad que nacieron en Estados Unidos y son hijas de madre o padre mexicano. El objetivo es facilitar el reconocimiento oficial de su nacionalidad mexicana y el acceso a documentos de identidad.

Cabe destacar que obtener el registro mexicano no significa perder la ciudadanía estadounidense. Las autoridades de Chihuahua señalan que el trámite permite reconocer la doble nacionalidad y facilita el acceso a derechos y servicios en México, incluidos educación, salud y programas sociales.

Según aclara el Gobierno de Chihuahua, el programa “Soy México 2026” no está habilitado para los consulados de México de Estados Unidos. En este sentido, deben viajar al país y acudir a cualquiera de las oficinas ubicadas en: Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Ojinaga, Hidalgo del Parral, Camargo, Cuauhtémoc, Jiménez, Chihuahua capital y Guachochi.

Los horarios de atención están contemplados entre las 9:00 am y 2:00 pm (hora MX).

Requisitos para tramitar el acta de nacimiento mexicana

Las personas interesadas deben presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento estadounidense: original y copia

original y copia Acta de nacimiento de la madre o el padre mexicano: original y copia, o la inscripción de nacimiento correspondiente.

original y copia, o la inscripción de nacimiento correspondiente. Identificación oficial con fotografía del solicitante: dos copias

dos copias Formato de inexistencia de registro de nacimiento: se solicita en la oficialía correspondiente

Conviene confirmar previamente con la oficina elegida si requiere documentación adicional para casos particulares, especialmente cuando el trámite corresponde a un menor de edad o lo realiza un representante.

Asimismo, los interesados deben saber que el beneficio cubre el registro de nacimiento mexicano y la CURP, pero no incluye el pasaporte mexicano. Este debe tramitarse por separado y el usuario debe cubrir los gastos del documento.

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