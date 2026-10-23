¡Adiós a lavar los platos y otras tareas de limpieza! Airbnb cambia sus reglas y elimina estas exigencias a sus huéspedes

Fotos: Getty Images/AFP

Si planeas quedarte en un alojamiento a través de Airbnb, esto te interesa. La plataforma anunció en su página oficial que las reglas han cambiado: tómalo en cuenta, pues ahora ya no tendrás que quitar las sábanas ni lavar ni guardar platos, entre otras modificaciones.

Los cambios en las políticas de la plataforma de viajes buscan simplificar las tareas que los anfitriones pudieran solicitar a los viajeros antes de abandonar un alojamiento o hacer el check out. Con las nuevas disposiciones, se pretende que los clientes ya no se ocupen de tareas inesperadas.

La nueva política entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026 para las reservaciones realizadas a partir de esa fecha, de acuerdo con la información publicada por la plataforma.

Airbnb limita las tareas de limpieza al hacer check out

Con las nuevas reglas, los anfitriones no podrán pedir a los huéspedes que realicen actividades que impliquen un esfuerzo o tiempo considerable, o que normalmente corresponderían al personal de limpieza.

Entre las tareas que generalmente no podrán exigirse se encuentran:

Lavar y guardar los platos

Retirar las sábanas de las camas

Llevar la basura fuera del alojamiento o del sitio designado

No se puede evitar que usen algún servicio, como el aire acondicionado

La medida busca establecer expectativas más claras sobre las responsabilidades de los viajeros al finalizar su estancia.

¿Qué sí podrán pedir los anfitriones a los huéspedes?

Aunque Airbnb limita las tareas de salida, algunas solicitudes sencillas seguirán permitidas.

La plataforma señala que los anfitriones podrán pedir a los viajeros que:

Dejen los platos utilizados en el fregadero

Reúnan las toallas usadas

Separen la basura y los residuos reciclables en los contenedores correspondientes dentro del alojamiento

Apaguen las luces o el aire acondicionado al salir

Estas solicitudes deberán cumplir con los criterios de razonabilidad establecidos por Airbnb.

La compañía también contempla excepciones de acuerdo con el tipo de alojamiento y las condiciones locales.

Las reglas de la casa deberán informarse antes de reservar

Otro de los cambios anunciados por Airbnb es que las reglas y solicitudes deberán aparecer en el apartado correspondiente del anuncio al momento de la reservación.

Los anfitriones no podrán añadir nuevas reglas después de que el huésped haya reservado, ya sea mediante mensajes, letreros dentro del alojamiento o indicaciones verbales.

La plataforma también actualizó la organización de sus reglas de la casa para que los viajeros puedan consultar con mayor claridad las condiciones de su estancia antes de confirmar una reservación.

Asimismo, pide a los anfitriones tomar en cuenta que todas las solicitudes deben ser razonables de acuerdo con la nueva política.

Así que toma nota sobre estas modificaciones que entrarán en vigor a partir del próximo 20 de noviembre de 2026.

Si buscas más información, checa la página oficial de la plataforma en este enlace.

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