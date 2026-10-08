¿Por qué las refinerías lanzan enormes llamaradas y qué gases queman?

Llama en Dos Bocas, Tabasco. Foto: Cuartoscuro.

Las enormes llamaradas que salen de las chimeneas de las refinerías provienen de sistemas conocidos como mecheros o antorchas industriales, utilizados para quemar gases y controlar la presión dentro de las instalaciones, informó la Canadian Fuels Association,

“Estos dispositivos forman parte de los mecanismos de seguridad que permiten evitar daños en los equipos ante fallas o condiciones anormales de operación”, explicó. Sin embargo, no todas las llamas que se observan en las instalaciones petroleras tienen el mismo origen.

El especialista en energía Gonzalo Monroy compartió en entrevista con UnoTV que existe una diferencia entre los gases que se queman durante los procesos de refinación y el gas natural que se libera en los campos donde se extrae petróleo.

“Esos mecheros, específicamente, cuando hablamos de las refinerías, son precisamente gases de exceso. Ahí ya no se habla propiamente de gas natural, son productos justamente de la refinería”, explicó Monroy.

Dos Bocas, Tabasco. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué son los mecheros y por qué salen llamas de las refinerías?

Los mecheros son estructuras diseñadas para quemar gases inflamables que deben retirarse de los equipos durante determinadas operaciones industriales.

Según la Canadian Fuels Association, cuando ocurre una falla eléctrica, un desperfecto mecánico o un aumento de presión, los gases pueden dirigirse a las antorchas para quemarlos de manera controlada.

Este proceso permite reducir la presión dentro de los equipos y evitar posibles daños. Para responder a estas situaciones, una pequeña llama piloto permanece encendida y permite iniciar la combustión cuando llegan gases al sistema.

“Típicamente eso se tiene que hacer […] para liberar la presión. Esa es la principal razón operativa por lo que se hace”, agregó el especialista.

Vista exterior de la refinería Dos Bocas en Tabasco.

¿Por qué algunas chimeneas tienen llamas enormes y humo negro?

El tamaño de las llamas puede variar dependiendo del volumen de gases que recibe el mechero y de las condiciones de operación.

Por ejemplo, el humo negro puede aparecer cuando no existe suficiente vapor para optimizar la combustión de los hidrocarburos. También pueden escucharse ruidos intensos debido a la mezcla de gases, aire y vapor durante el proceso.

“Probablemente se hace esta quema precisamente como un tipo de amortiguador de la presión y evitar que tengamos un derrame ambiental mucho más considerable, ya sea de gas natural o de petróleo”, indicó Monroy.

Por ello, una llama de gran tamaño no significa necesariamente que exista una emergencia, aunque las condiciones deben ser evaluadas por el personal de la instalación.

¿Es lo mismo quemar gas en una refinería que en un campo petrolero?

Gonzalo Monroy destacó que existe una diferencia entre ambos procesos, tanto por el tipo de gases como por las razones de su combustión.

En las refinerías, los mecheros queman gases generados durante la transformación del petróleo, principalmente para controlar condiciones operativas y de seguridad.

En cambio, en los campos petroleros puede quemarse gas natural que sale junto con el petróleo durante su extracción. Monroy agregó que, en algunos casos, la quema de gas natural ocurre porque no existe infraestructura suficiente para recuperarlo, procesarlo y transportarlo.

“Hay otras donde la falta de inversión, la falta de infraestructura de Petróleos Mexicanos, no tiene dónde poder colocar este gas natural”, afirmó el especialista.

De acuerdo con el Banco Mundial, México se encuentra entre los países con mayores volúmenes de quema de gas a nivel internacional. Su informe Global Gas Flaring Tracker 2026 reportó un incremento de 28% durante 2025.

¿Qué contaminantes producen las llamas de las refinerías?

Aunque los mecheros cumplen una función de seguridad, la combustión genera emisiones que pueden afectar la calidad del aire.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) identifica entre las posibles emisiones de estos sistemas al dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos orgánicos que no se queman por completo.

La cantidad y composición de las emisiones dependen de los gases utilizados y de las condiciones de combustión.

“Esto es importante, no es de manera inmediata, es de forma acumulativa”, dijo Monroy al referirse a los posibles efectos de la exposición a emisiones industriales.

El especialista compartió que, aunque existen tecnologías para recuperar parte de los gases, su implementación requiere infraestructura e inversiones específicas.

“Sí, efectivamente, se podrían poner los mecanismos, la infraestructura, para el aprovechamiento de estos recursos”, concluyó.