EE. UU. suspende a Microsoft de programa de visas H-1B; investigará a 9 universidades

Foto: AFP

Estados Unidos suspendió a Microsoft de un programa clave de visas para trabajadores extranjeros altamente cualificados y anunció investigaciones por presunto fraude contra nueve universidades de élite, informó el vicepresidente JD Vance este jueves, como parte de las medidas del gobierno de Donald Trump contra estas prácticas.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Vance acusó a la compañía tecnológica de abusar del programa de visas H-1B y señaló que Adobe también será suspendida.

¿Por qué Estados Unidos suspendió a Microsoft?

Vance afirmó que Microsoft despidió a 6 mil trabajadores estadounidenses mientras los reemplazaba con 6 mil 300 personas titulares de visas H-1B.

“Son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”, declaró el vicepresidente.

Microsoft respondió que la gran mayoría de sus empleados en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses y que proporcionaría más información al gobierno.

La empresa explicó que, de las aproximadamente 6 mil solicitudes de visas H-1B presentadas durante el último año fiscal, 80% correspondió a prórrogas o cambios de estatus de empleados que ya trabajaban en Microsoft.

Las solicitudes restantes fueron para personas que ya se encontraban legalmente en Estados Unidos y decidieron incorporarse a la compañía. Según Microsoft, estas representaron apenas 1% de su plantilla en el país.

La firma también sostuvo que paga a los trabajadores con visas H-1B lo mismo que a otros empleados que realizan labores comparables.

Harvard, Yale y Stanford estarán bajo investigación

Vance anunció que nueve universidades de élite serán investigadas por un presunto fraude relacionado con otro programa de visas destinado a intercambios de estudio.

Entre las instituciones señaladas están Harvard, Yale, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Harvard también ha estado en la mira de Trump por considerar que sus posturas son progresistas.

Su anuncio se produjo horas antes de que Trump entregara al CEO de Microsoft, Satya Nadella, la medalla tecnológica más prestigiosa de Estados Unidos en una ceremonia en Washington.

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