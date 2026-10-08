Usted Señalemelo rinde tributo a Zoé con su propia versión de “Vinyl”: “Fue muy mágico”

Usted Señalemelo sacará su propia versión de éxito de Zoé | Fotos: Cuartoscuro

Usted Señalemelo es la más reciente adición a “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea (Revisitado)“, álbum tributo a Zoé. La banda argentina se suma al proyecto con su propia reversión de “Vinyl“.

Este es el cuarto sencillo anunciado de manera oficial tras “Vía Láctea“, en voz de Sessa; “Mrs. Nitro“, interpretada por Boogarins, y “Paz“, tocada por Los Mirlos & La Lá.

Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Luca Beguerie Petrich, integrantes de Usted Señalemelo, hablaron en exclusiva como Unotv.com sobre la “mágica” oportunidad de conocer a los integrantes de Zoé, como León Larregui, y llegar a reinterpretar uno de los clásicos de la banda.

“Vinyl” de Usted Señalemelo; del Lunario a “Memo Rex Commander…”

La banda Usted Señalemelo interpretó “Vinyl” por primera vez en mayo de este año, cuando se presentaron en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México; en ese momento, aún no se sabía que formaría parte del álbum tributo a Zoé.

“Estábamos asustados porque es una canción que la gente conoce y era la primera vez que la gente siquiera se se enteraba de que tocábamos esa canción, todavía no se sabía que iba a ser salir este disco ‘Revisitado‘. Fue loco y muy lindo también“, dijo Cocó.

Y agregó: “Fue sorpresivo para la gente hasta que terminaron de entender qué canción era, porque la cambiamos bastante. Fue relindo tocarla en México por primera vez“.

Cuatro meses más tarde, este sencillo formará parte de “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea (Revisitado)“. Cocó reconoció que su “Vinyl” ya se siente como una canción propia. “En realidad, nosotros nos metimos al disco para robarles esa canción”, bromeó.

Cuando Usted Señalemelo conoció a Zoé

Lucca contó a Unotv.com que Usted Señalemelo y Zoé tienen un vínculo que se remonta hasta antes de la pandemia de COVID-19, cuando la banda mexicana tocó en Buenos Aires, Argentina.

Aunque antes de su primer encuentro, la banda de Mendoza, Argentina, sentía una gran admiración por la banda de León Larregui y compañía.

“Nos encanta su música, sabemos perfectamente el lugar que ocupan en en el rock latinoamericano y todo. Siempre estábamos tratando de absorber lo que se pudiera”. Lucca, Usted Señálemelo

Además, reveló que los integrantes de Zoé ya conocían su música debido a que unos amigos le mostraron el “Disco Dos” a León Larregui en una cena, por lo que el propio cantante les mandó un mensaje diciendo:

“Vamos a estar en Buenos Aires tocando, vengan, así nos conocemos”.

Después del concierto, Zoé y Usted Señálemelo se encontraron en un lugar pequeño, en donde hicieron buena relación. A partir de ese momento, siguieron en contacto con la intención de hacer música.

La primera colaboración entre ambas bandas sucedió cuando Larregui invitó a los mendocinos a abrir un show en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en 2024.

Posteriormente, el 2 de octubre de 2025, Usted Señálemelo abrió el cuarto de cinco conciertos en el Foro GNP Seguros.

“Tuvimos el placer y el honor de abrirles. No lo podíamos creer, que nos estuvieran abriendo las puertas de su público, de su casa, era demasiado para nosotros“, reconoció.

¿Cómo nace la idea de que Usted Señalemelo esté en “Memo Rex Commander…”?

Después del concierto del 2 de octubre en la Ciudad de México, los integrantes de ambas bandas platicaron con la renovada intención de hacer música juntos, aunque la agenda de Zoé imposibilitó una posible colaboración, según reveló Lucca.

Unas semanas más tarde, Usted Señalemelo recibió la invitación de participar en “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea (Revisitado)“, el disco tributo con covers de la banda.

“De repente nos llegó la invitación y fue como: ‘che, estamos haciendo este disco, tenemos ganas de invitar a amigos y gente que nos gusta lo que hace. y si ustedes tienen ganas y tiempo’. Y nosotros como sí, sacamos el tiempo de donde sea. Lo vamos a hacer sí o sí“, dijo.

Lucca también reveló que la agrupación mexicana les brindó todas las libertades de reversionar “Vinyl” y hacerlo a su manera. Según sus palabras, la intención de Zoé era que cada tema tuviera su propia identidad.

¿Qué es “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea (Revisitado)”?

El tributo Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea (Revisitado) representa la fusión de culturas entre México, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos a través de una colección de 14 temas de Zoé en voces de artistas que están pisando fuerte en la escena musical actual.

“Vinyl” llega en el marco de la proyección en la pantalla grande de su película: Zoé: Memorex + Rexsexex y Más.

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