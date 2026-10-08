Funcionarios que ayuden a cárteles “pagarán el precio”, advierte Zar antidrogas de Trump

EE. UU. endurece su postura contra cárteles. Foto: AFP

La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, lanzó una advertencia a funcionarios públicos de la región que colaboren con organizaciones criminales, al asegurar que el gobierno del presidente Donald Trump buscará llevarlos ante la justicia sin importar el cargo que ocupen.

Durante una entrevista con el medio estadounidense Voz Media, la funcionaria sostuvo que la administración estadounidense mantendrá una postura agresiva contra los cárteles y contra cualquier persona que los ayude.

🚨 "NO NOS IMPORTA SI SON GOBERNADORES, IREMOS TRAS USTEDES": LA ADVERTENCIA DE TRUMP A QUIENES COLABOREN CON CÁRTELES

"No nos importa si son gobernadores, iremos tras ustedes", advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa… pic.twitter.com/Hqqc27WjLU — Flash 24/7 (@Flash_24_7) October 8, 2026

“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudas o apoyas a los cárteles, si trabajas con los cárteles o con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si eres gobernador o si eres la persona que trabaja en una pequeña tienda. Te vamos a encontrar, te vamos a buscar y nos aseguraremos de que pagues el precio por la muerte y la destrucción que has causado”.

Reconoce cooperación de México, pero pide más acciones

Carter también abordó la relación con México en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La funcionaria reconoció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colaborado con Estados Unidos en distintos operativos, aunque consideró que los esfuerzos deben intensificarse para enfrentar a los grupos criminales.

Según explicó, además de fortalecer la coordinación bilateral, México necesita continuar invirtiendo en sus corporaciones de seguridad y en sus capacidades de combate al crimen organizado.

“Podemos terminar con los cárteles trabajando juntos”

Durante la entrevista, la funcionaria insistió en que la cooperación entre ambos países es indispensable para debilitar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

“Podemos terminar con los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas comunes sobre las cuales construir”.

Sin embargo, también envió un mensaje directo a los integrantes de estas organizaciones y a quienes colaboren con ellas.

“Se acabó para ellos. No habrá un día en los próximos dos años y medio, y probablemente más allá de esta administración, en el que miembros de los cárteles o cualquiera que trabaje con ellos pueda dormir tranquilo”.

Las declaraciones ocurren mientras la administración Trump mantiene a los cárteles como una de sus principales prioridades en materia de seguridad nacional.

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