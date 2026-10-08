Cecilia Suárez sigue conquistando España en la serie “Estado de Furia Parte 2”

Cecilia Suárez, una de las protagonistas de “Estado de Furia” | Foto: HBO Max

La actriz mexicana Cecilia Suárez sigue a la conquista de España con “Estado de Furia Parte 2“, serie dirigida por Félix Sabroso y que sigue a un grupo de mujeres que se dejan llevar por la ira en una sociedad que mercantiliza con ellas.

Este show, que llegará a las pantallas de HBO Max el 9 de octubre, cuenta con las actuaciones estelares de Maribel Verdú (“Y tu mamá también”), Ana Torrent (“Tesis”), María León (“Carmina y amén”), Carmen Maura (“Mujeres al borde de un ataque de nervios”) y Ana Mena (“La piel que habito”), entre otras.

Cecilia Suárez, a la conquista de España con “Estado de Furia Parte 2”

La reconocida protagonista de producciones como “Párpados azules” aseguró que participar en “Estado de Furia Parte 2” fue un regalo y definió esta oportunidad laboral con absoluto entusiasmo.

“Un regalo porque yo había visto la uno, que me encantó. Era fan y soy fan de la uno, me pareció una maravilla y encima el gusto de trabajar con un director tan dulce… ya no podía pedir más”. Cecilia Suárez

Este no es el único proyecto español en el pasado inmediato de Cecilia Suárez, pues recientemente protagonizó “El Jardinero”. Al respecto, elogió la migración artística de México a España.

“Cada vez que nos prestamos unos a otros, que hacemos ese viaje, sirve y ayuda a que ese puente vaya haciéndose cada vez más sólido… es importante moverte de lugar para entender cómo se hace en otros lados y regresar a tu país”, destacó.

El realizador Félix Sabroso destacó el enorme impacto del talento mexicano dentro de la industria europea actual y destacó la incorporación de la intérprete nacional.

El director de la serie celebró: “Cecilia Suárez es una grande de México, pero ya empieza a ser una grande en España… nos lo hemos pasado muy bien creando el personaje de India Mendoza que no tenía límites”.

La furia como motor social y el papel de la mujer

La trama central de la serie explora el malestar y la inconformidad desde una mirada colectiva necesaria. El director Félix Sabroso argumentó que la indignación funciona como una herramienta indispensable contra la pasividad cotidiana:

“Al final la expresión de la rabia es mejor que la rabia contenida, que la rabia dentro hace muchísimo más daño que la expresada”. Félix Sabroso

El cineasta y la actriz denunciaron también los estereotipos persistentes que limitan los papeles femeninos contemporáneos. Los autores señalaron que la ficción tradicional relega frecuentemente a las mujeres mayores o las somete a roles decorativos.

La actriz mexicana aplaudió la valentía del equipo creativo para visibilizar estas realidades en la pantalla:

“Es una dicha que Félix haya querido abordar ese tema, es un tema que se nos ha prohibido y castigado a lo largo de la historia”. Cecilia Suárez

La serie completa estará disponible a partir del 7 de octubre en HBO Max para toda la audiencia de habla hispana. Los espectadores pueden disfrutar además de la primera entrega completa dentro de la misma plataforma de streaming.

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