Estados Unidos congela solicitudes de residencia de Microsoft, Adobe e Infosys por presunto fraude

EU congela solicitudes de residencia de empresas de tecnología. Foto: AFP

La administración de Donald Trump suspendió este jueves algunas solicitudes de residencia permanente presentadas por Microsoft, Adobe y otras de las principales empresas de servicios tecnológicos, como parte de una nueva ofensiva contra los programas de visas para trabajadores extranjeros.

La medida impide que las compañías afectadas presenten nuevas solicitudes o continúen con trámites pendientes dentro del programa de Certificación Laboral Permanente (PERM), un proceso del Departamento de Trabajo que es requisito para la mayoría de las solicitudes de residencia permanente basadas en empleo.

El gobierno estadounidense argumentó que la suspensión responde a presuntas prácticas fraudulentas y al supuesto abuso de programas migratorios, además de señalar que busca proteger los empleos de trabajadores estadounidenses.

“Nuestro mensaje a Microsoft es: eres una gran empresa estadounidense, pero tienes que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante el anuncio.

¿Qué empresas fueron suspendidas?

Además de Microsoft y Adobe, el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, informó que la suspensión alcanza a importantes compañías de tecnología y subcontratación, entre ellas:

Cognizant

Infosys

Tata Consultancy Services

Wipro

HCL Technologies

Capgemini

Sonderling señaló que el Departamento de Trabajo no aceptará nuevas solicitudes ni procesará las que se encuentren pendientes de certificación laboral permanente relacionadas con estas empresas.

Microsoft es actualmente la empresa que más solicitudes PERM presenta, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo citados por Reuters.

La administración también señaló que las empresas involucradas han solicitado desde 2009 casi tres millones de trabajadores extranjeros y han obtenido más de 230 mil aprobaciones de visas H-1B y más de 100 mil certificaciones laborales permanentes.

Microsoft responde a las acusaciones

Vance puso especialmente bajo la lupa a Microsoft, el vicepresidente aseguró que la compañía despidió a 6 mil trabajadores estadounidenses el año pasado, mientras se benefició de alrededor de 6 mil 300 visas H-1B y casi 3 mil solicitudes de residencia permanente.

Microsoft respondió que alrededor de 80% de las solicitudes H-1B que presentó durante el último año fiscal correspondieron a extensiones o cambios de estatus de empleados que ya trabajaban para la empresa, y no a nuevas contrataciones.

La compañía también señaló que paga a sus trabajadores H-1B salarios equivalentes a los de empleados que realizan trabajos comparables.

La suspensión del PERM no significa la cancelación automática de las visas H-1B de los trabajadores que actualmente laboran para estas empresas. El impacto inmediato se concentra en el proceso para obtener la residencia permanente.

También investigarán a nueve universidades

La administración Trump anunció además investigaciones contra nueve universidades estadounidenses por el supuesto uso indebido de visas para visitantes de intercambio, conocidas como J-1.

Entre las instituciones mencionadas están Harvard, Yale, Stanford, Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

De acuerdo con la administración, las investigaciones buscan determinar si estas universidades utilizaron los programas migratorios para reducir los salarios de trabajadores estadounidenses o si existieron influencias extranjeras y relaciones financieras indebidas que pudieran afectar investigaciones financiadas con recursos federales.

Anthony D’Esposito, inspector general del Departamento de Trabajo, informó que ya se emitieron citaciones relacionadas con las investigaciones.

La medida forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump para aumentar la vigilancia sobre los programas de trabajadores extranjeros.

Entre las acciones anteriores se encuentra el llamado “Proyecto Cortafuegos”, puesto en marcha por el Departamento de Trabajo, así como nuevas restricciones y costos para determinados trámites migratorios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.