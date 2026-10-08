Isaias evoluciona a categoría 2; se esperan lluvias fuertes en 5 estados

Isaias se localiza a 345 km al norte Yucatán. Foto: SMN / Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Isaias evolucionó a categoría 2, en la escala Saffir-Simpson, sobre el Golfo de México, y se desplaza hacia el este-noreste a 19 kilómetros por hora.

El SMN indicó que el centro del sistema se localiza a 345 km al norte de Progreso, Yucatán, y a 385 km al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

A través de su cuenta de X, indicó que Isaias presenta vientos máximos sostenidos de 155 Km/h y rachas de 195 km/h.

¿En qué estados lloverá a causa del huracán Isaias?

El SMN indicó que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en cinco estados de la República Mexicana:

Campeche

Yucatán

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

¿Cuándo tocará tierra el huracán Isaias?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) el huracán Isaias podría tocar tierra, entre Alabama y Florida (estados Unidos), entre la noche del viernes y madrugada del sábado

“Se espera un fortalecimiento adicional hasta la primera hora del viernes, e Isaías debe seguir siendo un huracán peligroso a medida que se acerca a la costa norte del Golfo el viernes por la noche”, indicó a través de su cuenta de X.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, dio a conocer que se alista el despliegue de más de 12 mil oficiales ante el impacto del sistema como categoría 2 o hasta 3. Asimismo, declaró emergencia para 25 condados de la entidad estadounidense.

El Océano Atlántico no había registrado ningún huracán en lo que va del año. En contraste, el Pacífico, ha tenido varios, entre ellos Polo que llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y lluvia, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

4 PM CDT Thu Oct 8 (Advisory 9) Key Messages for Hurricane #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV



4 PM CDT jueves 8 de octubre (Aviso 9) Mensajes clave sobre el huracán #Isaias. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/SNwDhw3Jv1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2026

Se espera que la Tormenta Tropical Simon evolucione a huracán

En el oceano Pacífico, la Tormenta Tropical Simon sigue incrementando su intensidad. De acuerdo con la SMN se prevé que en las próximas horas evolucione a huracán categoría 1, mientras se aproxima a las costas del occidente de México.

El pronóstico señala que se esperan lluvias torrenciales en cinco estidades:

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Jalisco

Colima

“Las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN”, indicó a través de un comunicado.

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