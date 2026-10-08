Pentágono anuncia fusilamiento público para autor de la masacre de Fort Hood

Fusilamiento será en Fort Hood, Texas. Foto: Reuters/AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la ejecución de Nidal Hasan, condenado por el tiroteo que dejó 13 muertos en la base militar de Fort Hood, Texas, será pública y se realizará mediante un pelotón de fusilamiento.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el activista conservador Jack Posobiec y posteriormente difundidas en video por cuentas oficiales del Pentágono.

Secretary Hegseth was asked about the execution of Nidal Hasan:



"No-brainer—execution by firing squad…



Of course we're doing it at Fort Hood. We're going to do it at 1 o'clock—which is when he did it. It's going to be soldiers with rifles executing the firing squad." pic.twitter.com/QqjJrAZK41 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 8, 2026

“La gente tiene que entender que hay consecuencias”

Durante la conversación, Hegseth defendió la decisión anunciada previamente por el Departamento de Defensa y afirmó que la ejecución busca enviar un mensaje sobre las consecuencias de cometer actos de terrorismo.

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, declaró.

El funcionario agregó que, a su juicio, Hasan perpetró un ataque terrorista dentro de las propias Fuerzas Armadas estadounidenses y no un acto de violencia aislado.

Hegseth vincula el caso con terrorismo islamista

En la entrevista, el secretario de Defensa sostuvo que el ataque de Fort Hood debe ser considerado un acto de terrorismo de inspiración islamista.

Según explicó, el gobierno de Donald Trump busca marcar distancia de interpretaciones anteriores sobre el caso y enfatizar la gravedad de los hechos ocurridos en 2009.

Hasan era psiquiatra militar y tenía el grado de mayor en el Ejército de Estados Unidos cuando abrió fuego en la base de Fort Hood.

¿Qué ocurrió en Fort Hood?

El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009 y dejó:

13 personas asesinadas.

30 personas heridas.

Doce de los fallecidos eran militares estadounidenses.

Durante el enfrentamiento, Hasan recibió disparos de una agente de policía civil y quedó parcialmente paralizado.

Posteriormente fue juzgado por una corte marcial militar, declarado culpable y condenado a muerte.

La primera ejecución militar en más de seis décadas

La ejecución de Hasan también marcará un hecho sin precedentes para las Fuerzas Armadas estadounidenses modernas.

Será la primera ejecución realizada por el Ejército de Estados Unidos desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ejecutado tras ser condenado por violación y asesinato.

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