¿Qué es 1998 KY26, el asteroide que gira a velocidad extrema y podría ser un cometa oscuro?

El cuerpo es un misterio para la ciencia. Foto: Leonardo.ai.

El asteroide 1998 KY26 es un pequeño objeto espacial que ha llamado la atención de los astrónomos por sus características inusuales, pues pese a su tamaño de aproximadamente 11 metros de diámetro y girar sobre su propio eje a una velocidad extrema, puede dar una una vuelta completa en apenas cinco minutos.

Este cuerpo celeste será el próximo objetivo de la sonda japonesa Hayabusa2, que tiene previsto encontrarse con él en julio de 2031; sin embargo, su tamaño y rápida rotación no son las únicas particularidades que han despertado el interés científico, ya que también presenta una aceleración que todavía no tiene una explicación definitiva, de acuerdo con información de la agencia DW.

¿Qué es el asteroide 1998 KY26 y por qué se dice que es un cometa oscuro?

Foto: Getty Images ilustrativa

1998 KY26 es un pequeño asteroide cercano a la Tierra que tiene un diámetro estimado de 11 metros, esta dimensión es considerablemente menor a la que se había calculado inicialmente, según observaciones más recientes.

Otra de sus características es su velocidad de rotación, pues el objeto completa una vuelta sobre sí mismo aproximadamente cada cinco minutos, una condición que representa un desafío para las operaciones de exploración espacial que se tienen contempladas.

Además, los astrónomos han identificado una aceleración en su movimiento que no puede explicarse únicamente por la influencia de la gravedad. Este comportamiento ha llevado a investigar si existen otros factores que modifican su trayectoria.

Una de las explicaciones propuestas es que 1998 KY26 podría pertenecer a la categoría de los llamados cometas oscuros, estos cuerpos tienen una apariencia similar a la de los asteroides, pero pueden presentar actividad propia de los cometas sin desarrollar una cola visible.

La hipótesis señala que el objeto podría tener reservas de hielo debajo de su superficie, por ello al recibir calor, el material se transformaría directamente en gas y escaparía al espacio; la expulsión funcionaría como una especie de propulsor que modificaría su movimiento.

Sin embargo, un estudio de los ingenieros aeroespaciales Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, del Instituto Tecnológico de Georgia, cuestionó esta explicación. La investigación, publicada en la revista científica “Icarus”, utilizó modelos térmicos para estudiar cómo se distribuye el calor en la superficie y el interior del asteroide, en esta, los resultados indicaron que las temperaturas serían demasiado elevadas para conservar hielo de agua durante periodos prolongados.

De acuerdo con los cálculos citados por “Science Alert”, incluso las zonas más frías alcanzarían una temperatura media de 212 kelvin, equivalentes a unos 61 grados Celsius bajo cero. Para conservar hielo durante largos periodos, la temperatura tendría que mantenerse por debajo de 145 kelvin, es decir, aproximadamente 128 grados Celsius bajo cero.

Los modelos también estimaron que, si el hielo representara el 1% de la masa del asteroide, sus reservas podrían agotarse en poco más de 2 mil años.

Entonces, ¿qué provoca la aceleración del asteroide 1998 KY26?

Aunque los resultados debilitan la hipótesis del cometa oscuro, los científicos no han resuelto por completo el misterio, una de las incógnitas es cuánto tiempo lleva el asteroide siguiendo su órbita actual, por lo que todavía no pueden descartar que conserve algo de hielo.

Entre las explicaciones alternativas se encuentran la presión de la radiación solar y la emisión térmica del propio objeto; pues ambos factores podrían influir en su movimiento, aunque las investigaciones anteriores señalaron que ciertos efectos de la radiación, considerados por sí solos, no serían suficientes para explicar la aceleración observada.

La sonda japonesa Hayabusa2 tiene previsto encontrarse con 1998 KY26 en julio de 2031, como parte de una misión ampliada después de completar su objetivo original. En 2019, la nave recolectó material del asteroide Ryugu y en diciembre de 2020, una cápsula con las muestras llegó a Australia, mientras que la sonda continuó su recorrido por el espacio.

Para su próximo objetivo, la agencia espacial japonesa contempla realizar operaciones como liberar un marcador para identificar el sitio de exploración o intentar posarse sobre su superficie.

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