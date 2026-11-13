FAA suspende todos los despegues en EE. UU. por problemas de seguridad y comunicación

FAA ordena suspensión nacional de vuelos de salida en EE. UU. AFP

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión nacional de todos los vuelos de salida debido a circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad.

La medida se tomó después de que la agencia reportara problemas graves de comunicación con el control del tráfico aéreo. La interrupción también alcanzó a las operaciones en Chicago, donde previamente se había detenido el tráfico aéreo por las mismas dificultades.

De acuerdo con la instrucción de la FAA, los aviones que ya se encuentran en el aire pueden aterrizar, pero las aeronaves que permanecen en tierra no pueden despegar hasta nuevo aviso.

Los vuelos internacionales que tengan como destino Estados Unidos serán gestionados caso por caso, informó la autoridad aeronáutica.

La FAA hace apenas unos momentos informa que TODOS los aeropuertos de EE.UU. están actualmente detenidos en tierra. Esto significa que NINGÚN vuelo puede despegar hacia aeropuertos de EE.UU. Los vuelos ya en el aire podrán aterrizar. pic.twitter.com/EIVoOEdCzd — Datos Aeronauticos (@DatosAereos) November 13, 2026

¿Por qué la FAA suspendió los vuelos en Estados Unidos?

La decisión se produjo luego de que la FAA reportara problemas de comunicación con los sistemas de control del tráfico aéreo.

Poco antes de ordenar la suspensión nacional, la agencia detuvo las operaciones aéreas en Chicago y emitió una instrucción para que todo el tráfico de salida permaneciera en tierra hasta nuevo aviso.

La autoridad justificó la medida por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad. Sin embargo, hasta el momento del reporte no había detallado públicamente el origen técnico de las fallas ni cuánto tiempo duraría la suspensión.

La FAA tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la prensa.

La suspensión de operaciones en tierra en todos sus aeropuertos se presume por una falla de comunicación

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos del país.

La medida responde a un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo. Técnicos de la FAA ya investigan la falla y las autoridades prometieron emitir actualizaciones conforme tengan más información.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

¿Qué pasa con los vuelos que ya están en el aire?

La suspensión no significa que todos los aviones deban aterrizar de inmediato ni que el espacio aéreo estadounidense esté completamente cerrado.

La instrucción establece que:

Vuelos en el aire: pueden continuar y aterrizar.

pueden continuar y aterrizar. Vuelos en tierra: no tienen autorización para despegar mientras permanezca vigente la suspensión.

no tienen autorización para despegar mientras permanezca vigente la suspensión. Vuelos internacionales hacia Estados Unidos: serán atendidos caso por caso.

Los pasajeros con viajes programados deberán consultar directamente con sus aerolíneas para conocer posibles retrasos, cancelaciones o cambios en sus itinerarios.

Segunda suspensión nacional de despegues desde los atentados del 11-S

De acuerdo con información de Reuters, esta es la segunda ocasión desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en que Estados Unidos ordena una suspensión nacional de los despegues.

El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA detuvo durante menos de dos horas todos los despegues nacionales debido a una falla en el sistema de avisos a los pilotos, conocido como NOTAM.

La interrupción de este viernes representa una nueva afectación de alcance nacional para las operaciones aéreas estadounidenses.

FAA y Casa Blanca solicitan más recursos al Congreso

La interrupción ocurre mientras el Gobierno estadounidense busca recursos adicionales para modernizar y atender los problemas de infraestructura de la autoridad aeronáutica.

El año pasado, el Congreso aprobó 12 mil 500 millones de dólares para reparar el antiguo sistema de comunicaciones de la FAA.

Ahora, la agencia y la Casa Blanca solicitaron otros 30 mil 100 millones de dólares al Congreso para atender problemas adicionales, de acuerdo con Reuters.

La solicitud se produce en medio de los cuestionamientos sobre el estado de los sistemas tecnológicos y de comunicación que permiten coordinar el tráfico aéreo en Estados Unidos.

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