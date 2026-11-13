“Buena Vista Social Club”: un musical que convierte la nostalgia cubana en una fiesta sobre el escenario

Hay canciones que no necesitan presentación y que, desde sus primeros acordes, consiguen despertar algo en quien las escucha, eso sucede con “Buena Vista Social Club”, el musical que llegó al Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México para llevar al público por un recorrido por la historia de una de las agrupaciones más importantes de la música cubana.

La puesta en escena, que tuvo su estreno en México el jueves 12 de noviembre, recupera la historia de figuras como Omara Portuondo, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y Rubén González.

A través de sus vidas, el espectáculo muestra cómo estos músicos construyeron un legado que terminó por conquistar escenarios internacionales.

Buena Vista Social Club tiene su estreno en CDMX. Foto: Uno TV

La historia tiene como punto de partida el regreso de Omara Portuondo a un estudio de grabación, a partir de ese momento, el musical viaja entre distintas etapas de su vida y la de sus compañeros, para mostrar los encuentros, las dificultades y las circunstancias que los llevaron a convertirse en referentes de la música cubana.

Uno de los mayores aciertos de la producción es que la historia no se siente como un pretexto para presentar una colección de canciones, al contrario, conocer un poco más sobre la vida de estos artistas permite entender el peso que tiene su música y la importancia de preservar su legado para nuevas generaciones.

La música es el corazón de “Buena Vista Social Club”

Si hay un elemento que distingue a esta puesta en escena es la presencia permanente de la banda cubana sobre el escenario, los músicos acompañan toda la función y se convierten en una parte fundamental del espectáculo.

Esto hace que la experiencia se sienta cercana y auténtica, los instrumentos, las voces y los ritmos construyen una atmósfera que por momentos transporta al público a La Habana.

No se trata solamente de escuchar canciones conocidas, sino de ver cómo cobran vida frente a los espectadores.

La escenografía también contribuye a este viaje, cada cambio de escenario permite reconocer la esencia cubana y acompaña los distintos momentos de la historia sin perder la identidad visual del montaje.

Entre los números musicales, uno de los momentos más destacados llega con “Candela”, la interpretación consigue contagiar al público, que responde con aplausos y termina de pie ante la energía de la canción.

Es uno de esos instantes en los que el teatro deja de sentirse como un espacio entre espectadores y artistas para convertirse en una celebración colectiva.

Analy y Héctor Sandarti destacan en el elenco

En el apartado actoral, Analy tiene uno de los trabajos más destacados al interpretar a Omara Portuondo, su voz es uno de los grandes atractivos del musical y consigue transmitir la fuerza de una cantante cuya trayectoria forma parte de la historia musical de Cuba.

Héctor Sandarti también aporta personalidad al dar vida a Compay Segundo, aunque su participación no es tan extensa, su presencia y su voz ayudan a reconocer a una figura fundamental del “Buena Vista Social Club”.

El resto del elenco completa esta historia que combina distintas generaciones de músicos y permite conocer más sobre quienes hicieron posible este fenómeno.

Un musical que deja ganas de más

La producción mexicana conserva la propuesta creativa que llevó al espectáculo a Broadway, con dirección de Saheem Ali, dramaturgia de Marco Ramírez y coreografías de Justin Peck y Patricia Delgado.

En Nueva York, el montaje obtuvo 11 nominaciones al Tony y ganó cuatro premios competitivos, además de un reconocimiento especial para su banda.

En México, la producción está encabezada por Julieta González y cuenta con dirección musical de Edgar Ibarra.

“Buena Vista Social Club” tiene en la música su mayor fortaleza, la banda en vivo, las interpretaciones y la ambientación consiguen que el público se conecte con una cultura que ha encontrado en sus canciones una forma de permanecer en la memoria.

Si hay algo que se le puede pedir al espectáculo es que incluya más canciones, cuando las interpretaciones funcionan y el público disfruta tanto de los clásicos, uno termina esperando otro número musical, otra oportunidad para escuchar esas voces y dejarse llevar por el ritmo.

Al final, esa es también una de las mejores señales que puede dejar un musical, salir del teatro con ganas de seguir escuchando su música. “Buena Vista Social Club” no solamente recuerda a una generación de artistas cubanos, también demuestra que su legado sigue vivo y que todavía tiene mucho que hacer cantar y bailar.

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