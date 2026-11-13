SNAP: qué debes revisar antes de Thanksgiving para no quedarte sin dinero para la cena

SNAP otorga dinero para comprar alimentos en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si recibes beneficios SNAP en Estados Unidos y estás pensando en comprar el pavo, las verduras y todo lo necesario para Thanksgiving, hay algo que conviene hacer antes de llenar el carrito: comprobar cuánto dinero tienes disponible y cuándo llegará tu próximo depósito. El Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026 y un descuido con tu tarjeta EBT podría dejarte con menos dinero del que esperabas para la cena.

No se trata solamente de organizar las compras. También debes proteger tus beneficios contra posibles fraudes, comprobar que los alimentos sean elegibles y atender cualquier aviso de renovación que pueda afectar tu ayuda.

1. Revisa tu saldo SNAP y la fecha de depósito de noviembre

El primer paso es saber cuánto dinero tienes realmente. Aunque recuerdes el monto que recibes cada mes, eso no significa que todavía esté completo en tu tarjeta.

Puedes consultar tu saldo SNAP de distintas maneras:

Revisando el recibo de tu última compra con EBT

Llamando al número telefónico que aparece en la parte posterior de tu tarjeta

Entrando al portal oficial de beneficios de tu estado o utilizando su aplicación autorizada

También debes confirmar qué día recibirás tu depósito SNAP de noviembre de 2026. No existe una fecha única para todo Estados Unidos: cada estado maneja su propio calendario y puede distribuir los pagos según el número de caso u otros datos del beneficiario.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, por ejemplo, publica información específica sobre sus Servicios de Alimentos y Nutrición. Esto permite comprobar que las fechas y procedimientos deben revisarse directamente con la agencia estatal correspondiente.

La recomendación es sencilla: no hagas tus compras suponiendo que el dinero llegará antes de Thanksgiving. Confirma la fecha de depósito y organiza tu presupuesto con el saldo que ya tienes.

2. Protege tu tarjeta EBT contra robos y fraudes

Hay otro problema que puede arruinar tus planes: perder los beneficios por un fraude.

El skimming es una modalidad de robo en la que delincuentes utilizan dispositivos para copiar los datos de una tarjeta durante una transacción. Después pueden utilizar esa información para intentar gastar el dinero de la víctima.

La empresa GoEBT, que ofrece servicios relacionados con tarjetas de beneficios, recomienda a los usuarios tomar precauciones especiales durante la temporada de Thanksgiving.

Antes de hacer compras grandes, considera estas medidas:

Cambia tu PIN si sospechas que alguien pudo conocerlo

si sospechas que alguien pudo conocerlo No compartas tu número de identificación personal con desconocidos

Revisa tus movimientos para detectar compras que no reconoces

Si tu estado permite bloquear temporalmente la tarjeta desde una aplicación, utiliza esa función cuando no estés comprando

Una precaución importante: no todos los estados ofrecen las mismas herramientas de bloqueo.

3. Comprueba qué alimentos puedes comprar con SNAP para Thanksgiving

No todos los productos que encuentras en el supermercado se pueden pagar con cupones de alimentos. Y esta diferencia importa especialmente cuando preparas una cena para varias personas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece que los beneficios SNAP sirven para comprar alimentos destinados al consumo del hogar. Entre los productos permitidos están:

Pavo fresco o congelado, carne y pollo

Verduras, frutas y papas

Pan, arroz, cereales y pastas

Leche, queso y otros productos lácteos

Ingredientes para hornear y postres que no estén calientes al momento de la compra

Bebidas no alcohólicas

¿Qué no puedes pagar con tu tarjeta EBT? El USDA excluye las bebidas alcohólicas, el tabaco, los artículos de limpieza, las servilletas, los platos desechables y otros productos que no sean alimentos. Tampoco permite comprar comida caliente en el punto de venta.

Esto último puede provocar confusiones. Por ejemplo, si compras un pavo crudo o congelado para prepararlo en casa, puedes utilizar SNAP. Pero si llegas al supermercado y quieres pagar un pavo ya cocinado y caliente, no podrás hacerlo con esos beneficios.

4. Busca programas que ayuden a estirar tus beneficios SNAP

Si el dinero de tu tarjeta EBT no alcanza para cubrir toda la cena, no significa que tengas que renunciar a preparar algo especial.

Una alternativa son los programas de incentivos para comprar frutas y verduras. Uno de ellos es Double Up Food Bucks, que opera en mercados agrícolas y establecimientos participantes de diferentes estados.

Su funcionamiento depende de la localidad. En algunos mercados, por cada dólar que gastas con SNAP recibes otro dólar para comprar frutas y verduras. El programa de Tennessee, por ejemplo, explica que los montos y límites pueden variar según el mercado participante.

Una tienda exhibe un letrero que indica que se aceptan tarjetas EBT: Foto: AFP.

Antes de desplazarte, comprueba qué establecimientos ofrecen este beneficio y cuáles son sus condiciones.

También vale la pena llamar a los bancos de alimentos de tu condado. Algunas organizaciones comunitarias distribuyen pavos, cajas de alimentos o ingredientes para Thanksgiving antes del feriado. Estos apoyos no son automáticos ni están disponibles en todas las ciudades, por lo que conviene preguntar con anticipación.

5. No ignores las cartas de renovación o los cambios en SNAP

Este punto merece especial atención durante noviembre. Si recibiste una notificación de tu agencia estatal para renovar tu inscripción, comprobar tus ingresos o entregar documentos, no la dejes para después de Thanksgiving.

El USDA explica que SNAP tiene requisitos laborales y de elegibilidad que pueden afectar la continuidad de los beneficios. Además, la ley federal aprobada en 2025 modificó algunas reglas para los adultos considerados aptos para trabajar y sin dependientes.

Uno de los cambios importantes amplió de 54 a 64 años el límite de edad para ciertas personas sujetas al requisito de trabajo y al límite de tiempo de los beneficios. Sin embargo, no significa que todas las personas de hasta 64 años deban cumplir automáticamente las mismas condiciones. Existen excepciones y circunstancias particulares que deben evaluarse.

Por eso, si tienes dudas sobre tu situación, revisa las notificaciones que recibiste y comunícate con la oficina SNAP de tu estado. El USDA mantiene información sobre los requisitos laborales y sus excepciones.

Thanksgiving es una fecha importante para muchas familias, pero también puede representar un gasto considerable cuando el presupuesto ya está ajustado. No esperes a llegar a la caja para descubrir que tu depósito todavía no aparece, que tu tarjeta tiene un problema o que algunos productos no califican. Revisar tu saldo, proteger tu PIN y planificar las compras con tiempo puede hacer una diferencia real para que los beneficios SNAP te alcancen y puedas compartir la cena sin una preocupación adicional.

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