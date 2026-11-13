EN VIVO: Papa León XIV se reencuentra con sus fieles en Chiclayo, Perú, donde fue obispo

Sigue EN VIVO la visita del Papa León XIV en su “querida” Chiclayo, en Perú, donde fue obispo

En misa, Papa León XIV dice que supera sus problemas de salud

Previamente, el Papa León XIV aseguró que está “superando” sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años.

Cientos de millas de fieles, algunos con sombrillas, la mayoría con gorras, recibieron bajo un calor sofocante al sumo Pontífice en las pampas de Pimentel, una árida extensión cercana al Pacífico a 15 kilómetros de la ciudad del norte peruano, donde se celebra la ceremonia católica.

“¡Qué alegría volver a Chiclayo!”, exclamó León XIV, al iniciar su homilía. “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (…), con la ayuda de Dios, estoy superando”, declaró, seguido de un estallido de aplausos.

¿De qué fue operado el Papa León XIV?

El Papa León XIV, de 71 años, se sometió a mediados de octubre a una cirugía para extirparse un nódulo canceroso de un pulmón. Por un tiempo estuvo en duda la viabilidad de su intensa gira de 12 días por Sudamérica, que inició en Uruguay, pasó por Argentina y tiene como última etapa Perú, donde vivió casi dos décadas.

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