SpaceX intentará la primera captura doble de Starship: sigue el minuto a minuto del lanzamiento

SpaceX intentará la primera captura doble de Starship. Foto: Reuters

SpaceX se prepara para intentar una maniobra inédita en la historia de sus cohetes, la de recuperar al mismo tiempo las dos etapas de Starship, la prueba se realizará este viernes 13 de noviembre desde Starbase, en el sur de Texas, Estados Unidos.

El lanzamiento está programado para las 16:45 horas, tiempo del centro de México, dentro de una ventana de 75 minutos.

Si las condiciones lo permiten, la compañía intentará recuperar el propulsor Super Heavy aproximadamente seis minutos y medio después del despegue.

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La nave Starship continuará su recorrido hasta alcanzar la órbita terrestre, durante la misión también tiene previsto desplegar 26 satélites de la red Starlink y regresar a la Tierra alrededor de 22 horas después.

La captura de ambas etapas representaría un avance importante para SpaceX, que busca desarrollar un sistema de lanzamiento completamente reutilizable y reducir los costos de las misiones espaciales. La compañía de Elon Musk tiene previsto realizar el decimoquinto vuelo de prueba de Starship.

El lanzamiento está programado para las 16:45 horas, tiempo del centro de México, la ventana de lanzamiento tendrá una duración de 75 minutos, por lo que el horario podría modificarse.