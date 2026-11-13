SpaceX intentará la primera captura doble de Starship: sigue el minuto a minuto del lanzamiento
El objetivo es recuperar por primera vez tanto el propulsor Super Heavy como la nave espacial mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento.
SpaceX se prepara para intentar una maniobra inédita en la historia de sus cohetes, la de recuperar al mismo tiempo las dos etapas de Starship, la prueba se realizará este viernes 13 de noviembre desde Starbase, en el sur de Texas, Estados Unidos.
El lanzamiento está programado para las 16:45 horas, tiempo del centro de México, dentro de una ventana de 75 minutos.
Si las condiciones lo permiten, la compañía intentará recuperar el propulsor Super Heavy aproximadamente seis minutos y medio después del despegue.
La nave Starship continuará su recorrido hasta alcanzar la órbita terrestre, durante la misión también tiene previsto desplegar 26 satélites de la red Starlink y regresar a la Tierra alrededor de 22 horas después.
La captura de ambas etapas representaría un avance importante para SpaceX, que busca desarrollar un sistema de lanzamiento completamente reutilizable y reducir los costos de las misiones espaciales. La compañía de Elon Musk tiene previsto realizar el decimoquinto vuelo de prueba de Starship.
El lanzamiento está programado para las 16:45 horas, tiempo del centro de México, la ventana de lanzamiento tendrá una duración de 75 minutos, por lo que el horario podría modificarse.
FAA autoriza el vuelo de prueba
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) concedió la autorización para realizar el vuelo de prueba, la aprobación permite que SpaceX continúe con los preparativos de la misión.
El objetivo principal es recuperar tanto el propulsor Super Heavy como la nave Starship, hasta ahora, la compañía ha conseguido capturar el propulsor en tres ocasiones anteriores, pero nunca ha intentado recuperar la nave espacial con los brazos mecánicos de la torre.