Suspenden al surfista mexicano Alan Cleland por acusaciones de agresión sexual; su expareja también denuncia abusos

Suspenden a Alan Cleland por acusaciones de agresión sexual. Foto: AFP

El surfista mexicano Alan Cleland Jr., quien representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue suspendido provisionalmente por la World Surf League (WSL) por acusaciones relacionadas con una presunta agresión sexual contra una adolescente en Tahití.

A este caso se sumó el testimonio público de su expareja, la surfista Noah Klapp, quien lo acusó de violencia física, sexual y psicológica durante su relación.

¿De qué acusan a Alan Cleland en Tahití?

La revista australiana Surfing World reportó el pasado 12 de octubre que un surfista del Championship Tour de la World Surf League había sido suspendido después de un incidente ocurrido durante una reunión privada en Tahití, en agosto de 2026, la publicación identificó a Alan Cleland Jr. como el deportista involucrado.

La World Surf League ha anunciado la suspensión de Alan Cleland por acusaciones de agresión sexual que lo involucran a él y otros hombres más en Tahití.



Su ex novia, la surfista, Noah Klapp, dió a conocer también un historial de violencia y abuso durante su relación. pic.twitter.com/9dMmFd5UlE — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 13, 2026

De acuerdo con ese reporte, las acusaciones se relacionan con una presunta agresión sexual contra una adolescente australiana y el caso involucraría también a otros hombres.

Los hechos habrían ocurrido después de la última jornada del Outerknown Tahiti Pro, una de las etapas del circuito mundial, aunque la reunión no estaba organizada ni afiliada a la WSL.

La liga confirmó que su Comité Disciplinario suspendió provisionalmente a un competidor del Championship Tour masculino de 2026 tras conocer acusaciones que calificó como de extrema gravedad, en su comunicado, no reveló el nombre del surfista.

La organización explicó que todos sus competidores deben cumplir con las normas de conducta establecidas en su reglamento, incluso cuando los hechos señalados ocurren fuera de las actividades oficiales.

También informó que continúa con sus procedimientos internos y que ofreció colaborar con las autoridades competentes.

Según los reportes publicados por Surfing World y El País, las autoridades australianas tenían conocimiento del caso, pero no se había confirmado públicamente que la Policía de la Polinesia Francesa hubiera iniciado una investigación formal.

Noah Klapp acusa a su expareja de violencia física y sexual

Noah Klapp, surfista profesional y expareja de Cleland oublicó el 12 de octubre un testimonio en redes sociales en el que denunció presuntos episodios de violencia física, sexual y psicológica durante su relación.

Klapp, quien compitió en categorías juveniles de surf, relató que el noviazgo duró aproximadamente un año y comenzó cuando ella tenía 17 años. Según su testimonio, habría sufrido agresiones durante buena parte de la relación.

En su publicación, la deportista aseguró que Cleland la inmovilizaba sobre una cama, la sujetaba con fuerza de las muñecas y la agredía sexualmente en distintas ocasiones.

También describió un episodio en el que, según su versión, él tiró con tanta fuerza de su suéter que la prenda se rompió contra su cuello, provocando que cayera al suelo.

La surfista explicó que durante años tuvo miedo de hablar públicamente sobre lo que, según ella, había vivido.

Entre las razones que mencionó estaban la posibilidad de que no le creyeran y el temor de perjudicar la carrera deportiva de su expareja.

Klapp señaló que decidió contar su experiencia después de conocer las acusaciones relacionadas con el incidente de Tahití.

En su mensaje también cuestionó la manera en que la industria del surf había reconocido públicamente a Cleland y pidió que se tomaran medidas frente a los comportamientos abusivos.

Además de la suspensión provisional de la World Surf League, medios especializados informaron que Cleland dejó de aparecer en la página de atletas de Quiksilver, marca que figuraba entre sus principales patrocinadores.

Por su parte, la Federación Mexicana de Surfing expresó su rechazo a la violencia y a cualquier forma de abuso, y manifestó su respaldo a la decisión de la liga. El organismo sostuvo que este tipo de conductas no tienen cabida en el deporte.

ABUSO NO TIENE CABIDA EN EL SURF, ADVIERTE FEMEXSURF



Tras la suspensión del colimense Alan Cleland, la Federación Mexicana de Surfing (Femexsurf) advirtió que la violencia y cualquier forma de abuso no tienen justificación ni cabida en el surf. https://t.co/rYq7xTT7Vn pic.twitter.com/TgkrcMlAv2 — Oscar Adrián (@OscarAdrianL) October 14, 2026

¿Quién es Alan Cleland, el surfista mexicano suspendido?

Alan Cleland Jr. es originario de Colima y una de las figuras más reconocidas del surf mexicano.

En 2023 ganó el campeonato mundial de los ISA World Surfing Games, celebrado en El Salvador, resultado que contribuyó a consolidarlo en el panorama internacional. En 2024 representó a México en los Juegos Olímpicos de París, donde terminó en el noveno lugar de la competencia masculina.

También se convirtió en el primer mexicano en competir en el Championship Tour de la World Surf League, el circuito de mayor nivel del surf profesional.

Antes de que se conociera la suspensión, Cleland ocupaba el puesto 24 del ranking mundial, según los reportes publicados sobre el caso.

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