Guerrero suspende clases este 15 de octubre por la tormenta tropical Trudy

Suspensión de clases en Guerrero por tormenta tropical Trudy. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Guerrero informaron a través de un comunicado de prensa que habrá suspensión de clases en todas las escuelas del estado debido a los efectos ocasionados por la tormenta tropical Trudy.

Suspensión de clases en Guerrero por tormenta tropical Trudy

La Secretaría de Educación Guerrero anunció la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas de Guerrero este jueves 15 de octubre de 2026, ante los efectos asociados a la tormenta tropical Trudy.

Esta medida se aplicará en todo el estado, en ambos turnos, y contempla la interrupción de las actividades académicas y administrativas para proteger a estudiantes, profesores y personal educativo.

¿Por qué se suspenden las clases en Guerrero?

De acuerdo con las autoridades de Guerrero, la decisión se tomó en atención a la recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, debido a los efectos relacionados con la tormenta tropical Trudy.

La suspensión tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de la comunidad escolar ante las condiciones meteorológicas asociadas con este fenómeno.

“En atención a la recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, ante los efectos asociados a la Tormenta Tropical ‘Trudy’, y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, se suspenden las actividades académicas y administrativas en TODO EL ESTADO, en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos, para este jueves 15 de octubre de 2026“, se lee en el comunicado oficial de la dependencia.

Piden extremar precauciones por la tormenta tropical Trudy

La Secretaría de Educación Guerrero también recomendó a estudiantes, madres, padres de familia, docentes y personal escolar extremar precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados exclusivamente mediante los canales oficiales.

Igualmente, pidió a directores y responsables de los planteles a brindar las facilidades necesarias en caso de que sus instalaciones sean requeridas para funcionar como refugios temporales.

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