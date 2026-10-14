Noticias de hoy 14 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Marcha IMSS-Bienestar

Trabajadores del IMSS-Bienestar realizan una manifestación en la Ciudad de México y otros estados para que se cumplan sus demandas. En la misma jornada se realiza la consulta sobre la propuesta salarial del Sindicato del Seguro Social.

Cae “El Cromo”

Tras un fuerte operativo en Jalisco, autoridades federales detuvieron al “Cromo”, identificado como líder criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es investigado por presuntos delitos como narcotráfico, extorsión y secuestros.

Caso Caro Quintero

Rafael Caro Quintero comparecerá en la Corte de Nueva York en seguimiento a su procedimiento judicial. El delincuente enfrenta cargos por narcotráfico y el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Salud del Papa

El Papa León XIV se recupera después de someterse a una cirugía en la que le extirparon un tumor canceroso en el pulmón. El Vaticano informó que pasó una noche tranquila y que se encuentra lúcido y orientado.

Operan a Laura Bozzo

Laura Bozzo fue hospitalizada en Acapulco por una úlcera gástrica que la llevó a una cirugía de emergencia. La conductora informó que se encuentra bien y tranquila con sus familiares.

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