Clara Brugada presenta su Segundo Informe de Gobierno en el Congreso de CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), rendirá su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino este miércoles 14 de octubre. Durante la mañana de este día, la mandataria ingresó al salón de plenos del Congreso con una hora de retraso, de acuerdo con el reporte de medios locales.

Además de escuchar los posicionamientos de cada uno de los integrantes de los partidos políticos, también se espera que la mandataria rinda cuentas sobre los dos años que lleva al frente de la capital del país.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, realiza la presentación del 2º Informe de Gobierno desde el Congreso de la Ciudad de México. https://t.co/IAnr1QUcA9 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 14, 2026

¿Qué sigue después del Segundo Informe de Clara Brugada?

Mediante un comunicado, el Congreso de la Ciudad de México informó que la glosa se llevará a cabo a partir del 20 de octubre y concluirá el 16 de noviembre, “en la que los titulares de las dependencias de la administración pública local comparecerán ante las y los legisladores”.

El secretario de Gobierno, César Arnulfo Cravioto Romero, será el primero en presentarse ante el Pleno el martes 20 de octubre, seguido del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, el jueves 22, y por último el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón, el martes 27. Las tres comparecencias están programadas a las 10:00 horas.

El resto de los miembros del gabinete se estarán presentando durante los próximos días.

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