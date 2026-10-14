Papa León XIV celebra misa en el hospital Gemelli tras cirugía pulmonar

León XIV evoluciona favorablemente. Foto: AFP

El Papa León XIV concelebró una misa en el hospital Gemelli, en Roma, donde permanece hospitalizado después de una cirugía torácica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y concluyó sin complicaciones, de acuerdo con la información difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, confirmó que el Santo Padre participó en la celebración eucarística en una sala habilitada para la ocasión, ubicada en la décima planta del hospital.

La capilla de ese piso se encuentra actualmente en obras de restauración, por lo que la misa se realizó en un espacio acondicionado para este propósito.

La celebración tuvo lugar durante la hospitalización del pontífice, quien permanece en el centro médico después de la intervención quirúrgica practicada en el tórax.

El Papa León XIV ha concelebrado Misa en el Hospital Gemelli.



El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha confirmado que el Santo Padre ha concelebrado la Eucaristía en una sala habilitada para la ocasión en la décima planta del Hospital Gemelli, donde… pic.twitter.com/3Sqc60OyjF — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 14, 2026

¿Cómo fue la cirugía del Papa León XIV?

En un comunicado, la Sala de Prensa de la Santa Sede difundió información de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora sobre el procedimiento al que se sometió el Papa León XIV.

Según el reporte médico, la intervención se realizó conforme a lo previsto y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

El procedimiento tuvo como objetivo retirar el tejido afectado. Durante la operación, el examen histológico realizado en el lugar confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que los médicos sospechaban a partir de los estudios preoperatorios.

El equipo médico detalló que el pontífice permaneció en el quirófano alrededor de tres horas, mientras que la cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos.

El informe también señaló que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. Después del procedimiento, el Papa despertó sin problemas y permaneció bajo observación durante un breve periodo antes de regresar a su habitación.

La información médica permitió conocer tanto el tipo de intervención realizada como los resultados del examen histológico que confirmó el diagnóstico.

¿Qué significa que la cirugía haya sido radical?

De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, el término radicalidad se refiere a la intención de retirar por completo el tejido tumoral detectado durante los estudios previos.

Los médicos ya contaban con información sobre la ubicación de la lesión antes de la intervención, por lo que pudieron determinar cómo proceder durante la cirugía.

La extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho se llevó a cabo con el propósito de retirar el área afectada. El examen histológico realizado durante la operación confirmó el adenocarcinoma pulmonar, cuyo diagnóstico se había considerado probable a partir de las pruebas preoperatorias.

Sin embargo, el proceso médico todavía contempla nuevas evaluaciones. La Sala de Prensa de la Santa Sede informó que en los próximos días se efectuarán los exámenes postoperatorios y se analizará el material extirpado.

Estos estudios forman parte del seguimiento posterior a la intervención y permitirán continuar con la evaluación médica del pontífice.

¿Cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el Papa León XIV?

La estancia del Papa León XIV en el hospital Gemelli se mantiene, por el momento, en el plazo que se había anunciado previamente: una semana.

Durante este periodo, el equipo médico continuará con la vigilancia posterior a la cirugía. Además de realizar los estudios previstos y analizar el tejido retirado durante la intervención.

El plazo comunicado es aproximado y corresponde a la previsión inicial sobre la hospitalización del pontífice.

Mientras permanece ingresado, León XIV se encuentra en la décima planta del hospital, donde regresó después de la operación. En ese mismo piso se habilitó una sala para la celebración de la misa, debido a que la capilla continúa en obras de restauración.

La información oficial sobre su evolución incluye el resultado de la intervención, la confirmación del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y los siguientes pasos médicos previstos durante su recuperación.

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