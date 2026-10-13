Megamarcha de trabajadores del IMSS EN VIVO: minuto a minuto hoy 13 de octubre en CDMX y estados
En la Ciudad de México, el punto de partida de la megamovilización será la puerta principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc.
Este martes 13 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) saldrán a las calles en una megamarcha nacional para exigir un incremento salarial y mejores condiciones laborales. Las movilizaciones continuarán el miércoles 14 de octubre, con nuevas protestas previstas en la Ciudad de México (CDMX) y diversos estados del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las posibles afectaciones viales.
Megamarcha del IMSS: ¿qué calles evitar y por dónde circular hoy en CDMX?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé afectaciones viales este día, alrededor de las 15:00 horas, en Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, Insurgentes, Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente y Calzada de Tlalpan. Antes de la movilización, habrá una concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores.
Como alternativas, recomienda utilizar Anillo Periférico, Doctor Vértiz, avenida Chapultepec, Eje 4 Sur, Ejes 1 y 2 Oriente y avenida División del Norte. La SSC informará sobre cambios de ruta y cierres a través de sus canales oficiales de Orientación Vial.
CNTE, Pemex, ISSSTE y otros sectores se suman a la megamarcha del IMSS
A la megamarcha del IMSS se suman integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Secretaría de Salud y del Poder Judicial.
¿Qué ha dicho el IMSS sobre las protestas de los trabajadores?
Luego de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y las inconformidades salariales, el director general del organismo, Zoé Robledo, anunció que comenzará una revisión directa de las necesidades del personal en 277 hospitales del país.
El IMSS identificó ocho áreas prioritarias que serán revisadas durante los recorridos. El propósito es conocer las necesidades específicas de cada unidad y detectar los problemas que afectan tanto al personal como a la prestación de los servicios médicos.
La revisión abarcará hospitales de segundo y tercer nivel, donde laboran alrededor de 267 mil 795 trabajadores, de acuerdo con la información difundida sobre el anuncio. La estrategia contempla que los responsables de las delegaciones y las direcciones hospitalarias acudan directamente a las áreas de trabajo.
Movilizaciones en los estados para el 13 de octubre
Aguascalientes
Se prevé que los trabajadores se reúnan alrededor de las 15:00 horas en las instalaciones de su sindicato, ubicadas en José María Chávez. La convocatoria indica que los asistentes deberán vestir playera blanca y pantalón de mezclilla.
Jalisco
La movilización está prevista para las 8:00 horas. Los manifestantes partirán de la delegación ubicada en el Centro Médico con dirección al sindicato. Se pidió a los asistentes vestir de rojo y negro.
Puebla
Los participantes se reunirán en la Delegación Estatal Puebla y se dirigirán al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. La movilización está programada para las 15:00 horas.
Oaxaca
Los trabajadores de la salud tienen previsto reunirse a las 16:00 horas en la Fuente de las Ocho Regiones. Desde ese punto, se dirigirán a la explanada del Zócalo, frente a la catedral.
San Luis Potosí
Los trabajadores continuarán con los bloqueos y el plantón permanente frente a las instalaciones de su sindicato. Anunciaron una nueva marcha para este martes 13 de octubre.
Karina Guerrero Salas, enfermera especialista e integrante del movimiento, informó que el plantón comenzó el jueves pasado, luego de una manifestación que partió de la Clínica 50 y recorrió la carretera 57 hasta llegar a la sede sindical.
La trabajadora destacó que el movimiento ha recibido muestras de solidaridad y apoyo con insumos por parte de ciudadanos y derechohabientes.
También detalló que la siguiente movilización comenzará a las 15:00 horas, con salida de Plaza Sendero y destino a la sede del sindicato. Por ello, se prevén afectaciones en la carretera 57 y en algunos tramos del Centro Histórico.
Zacatecas
Los manifestantes convocaron a una movilización en respaldo a los trabajadores del IMSS.
El punto de reunión y salida será Bicentenario Zacatecas, ubicado en avenida Bicentenario, mientras que la llegada está prevista para las 16:00 horas en el Sindicato Sección XXIX, localizado en avenida González Ortega.
¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?
Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran:
La destitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
Un aumento salarial
Mejores condiciones laborales
Acciones concretas para atender el desabasto de material médico, insumos y medicamentos
Garantías para evitar represalias contra quienes participen en las protestas
¿A qué hora será la movilización en CDMX?
De acuerdo con convocatorias difundidas en grupos de Facebook, entre ellos el de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana, la movilización en la capital está prevista para las 15:00 horas del 13 de octubre.
El punto de salida será la puerta principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc. Se prevé que se movilicen hacía las oficinas centrales del IMSS en Reforma.
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