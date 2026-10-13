Megamarcha de trabajadores del IMSS EN VIVO: minuto a minuto hoy 13 de octubre en CDMX y estados

Movilizaciones en los estados para el 13 de octubre

Aguascalientes

Se prevé que los trabajadores se reúnan alrededor de las 15:00 horas en las instalaciones de su sindicato, ubicadas en José María Chávez. La convocatoria indica que los asistentes deberán vestir playera blanca y pantalón de mezclilla.

Jalisco

La movilización está prevista para las 8:00 horas. Los manifestantes partirán de la delegación ubicada en el Centro Médico con dirección al sindicato. Se pidió a los asistentes vestir de rojo y negro.

Puebla

Los participantes se reunirán en la Delegación Estatal Puebla y se dirigirán al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. La movilización está programada para las 15:00 horas.

Oaxaca

Los trabajadores de la salud tienen previsto reunirse a las 16:00 horas en la Fuente de las Ocho Regiones. Desde ese punto, se dirigirán a la explanada del Zócalo, frente a la catedral.

San Luis Potosí

Los trabajadores continuarán con los bloqueos y el plantón permanente frente a las instalaciones de su sindicato. Anunciaron una nueva marcha para este martes 13 de octubre.

Karina Guerrero Salas, enfermera especialista e integrante del movimiento, informó que el plantón comenzó el jueves pasado, luego de una manifestación que partió de la Clínica 50 y recorrió la carretera 57 hasta llegar a la sede sindical.

La trabajadora destacó que el movimiento ha recibido muestras de solidaridad y apoyo con insumos por parte de ciudadanos y derechohabientes.

También detalló que la siguiente movilización comenzará a las 15:00 horas, con salida de Plaza Sendero y destino a la sede del sindicato. Por ello, se prevén afectaciones en la carretera 57 y en algunos tramos del Centro Histórico.

Zacatecas

Los manifestantes convocaron a una movilización en respaldo a los trabajadores del IMSS.

El punto de reunión y salida será Bicentenario Zacatecas, ubicado en avenida Bicentenario, mientras que la llegada está prevista para las 16:00 horas en el Sindicato Sección XXIX, localizado en avenida González Ortega.