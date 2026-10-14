Sector público en México genera más de 6 millones de empleos; ocupación crece apenas 0.1% y actividad, 0.3%

Trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro

El sector público registró 6 millones 39 mil 616 puestos de trabajo en México durante 2025, un incremento de apenas 0.1% respecto al año anterior, de acuerdo con los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público (IMSP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las actividades gubernamentales, los servicios educativos y los servicios de salud concentraron la mayor parte de la ocupación.

En el caso de los servicios de salud y asistencia social, estos representaron 15.6% de los puestos de trabajo del sector público, mientras que su contribución al valor agregado bruto (VAB) fue de 12.6%. El reporte también señala que el VAB del sector público aumentó 0.3% en términos reales durante 2025.

¿Cuántos empleos genera el sector público en México?

Según los resultados preliminares del Inegi, el sector público reportó 6 millones 39 mil 616 puestos de trabajo en 2025, cifra 0.1% superior a la registrada en 2024.

La mayor parte de esos puestos correspondió al Gobierno general, que concentró 5 millones 603 mil 261, equivalentes a 92.8% del total. Por su parte, las empresas públicas registraron 436 mil 355 puestos, que representaron 7.2%.

La distribución quedó de la siguiente manera:

Gobierno general: 5 millones 603 mil 261 puestos de trabajo, 92.8% del total

5 millones 603 mil 261 puestos de trabajo, 92.8% del total Empresas públicas: 436 mil 355 puestos de trabajo, 7.2% del total

Los datos forman parte de los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público 2025, con año base 2018, publicados por el Inegi el 14 de octubre de 2026.

¿Qué áreas concentran más trabajadores del sector público?

Tres grandes grupos de actividades concentraron la mayor proporción de puestos de trabajo del sector público:

Actividades legislativas y gubernamentales

Servicios educativos

Servicios de salud

De acuerdo con el Inegi, la distribución porcentual de la ocupación fue la siguiente:

Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia: 47%

47% Servicios educativos: 28.8%

28.8% Servicios de salud: 15.6%

Estas tres categorías reúnen la mayor parte de los puestos contabilizados por el instituto en el sector público durante 2025.

¿Qué peso tiene el sector salud en el empleo público?

Los servicios de salud y de asistencia social representaron 15.6% de los puestos de trabajo del sector público en 2025. Además, aportaron 12.6% del valor agregado bruto generado por este sector.

El valor agregado bruto permite observar el valor que se genera mediante las actividades productivas. En el caso del sector público, el Inegi reportó que el VAB alcanzó 4 billones 919 mil 940 millones de pesos corrientes durante 2025.

Dentro de este indicador, los servicios de salud y asistencia social ocuparon el tercer lugar entre las actividades que más aportaron al valor agregado bruto, detrás de las actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia, con 25.3%, y los servicios educativos, con 20.4%.

¿Cuánto creció el sector público en México durante 2025?

El Inegi reportó que el valor agregado bruto del sector público aumentó 0.3% en términos reales respecto a 2024. Este resultado corresponde a la actividad económica del sector, no al número de puestos de trabajo.

Al desglosar el resultado por componente institucional, el Gobierno general registró un crecimiento real de 0.2%, mientras que las empresas públicas presentaron una disminución de 0.4%.

El VAB del sector público representó 14.7% del valor agregado bruto de toda la economía mexicana en 2025. De ese total, 59.4% correspondió al Gobierno general y 40.6% a las empresas públicas.

En cuanto a la cuenta de producción del sector público, esta ascendió a 7 billones 783 mil 523 millones de pesos corrientes. El monto incluye el valor agregado bruto y el consumo intermedio, que alcanzó 2 billones 863 mil 583 millones de pesos corrientes.

Los resultados muestran que, durante 2025, el sector público mantuvo más de 6 millones de puestos de trabajo, con un aumento anual de 0.1% en la ocupación y un crecimiento real de 0.3% en su valor agregado bruto.

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