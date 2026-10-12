Meta lanza Muse Wonder para competir con ChatGPT y Claude: así funcionan sus nuevos modelos de IA

Muse de Meta empezará a ser usada por suscriptores pagos. Foto: AFP

Meta presentó dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA), llamados Muse Wonder y Muse Wonder Full, con los que busca competir con las tecnologías de OpenAI y Anthropic.

Según la compañía, sus nuevos desarrollos ofrecen un rendimiento comparable al de ChatGPT y Claude, respectivamente.

“Muse Spark fue nuestra primera familia de modelos, y ahora Muse Wonder es una clase de modelos mucho más grande y avanzada que nos sitúa en la vanguardia”, escribió el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en la red social X.

El lanzamiento forma parte de los esfuerzos de la empresa por fortalecer su posición en la carrera de la inteligencia artificial.

Hay que recordar que hace poco más de un año, Meta invirtió miles de millones de dólares en una reestructuración de sus actividades en este campo, con el objetivo de alcanzar a los laboratorios de San Francisco que lideran el sector en Estados Unidos, mientras Google también busca ganar terreno.

De acuerdo con las pruebas realizadas por Meta, Muse Wonder supera en varios criterios a los modelos más recientes de OpenAI y Anthropic, las compañías detrás de ChatGPT y Claude. Por su parte, Artificial Analysis, una firma especializada en evaluar modelos de inteligencia artificial, lo ubica entre las opciones más eficientes del mercado.

Introducing Muse Wonder, our new family of frontier models with state of the art performance for personal and professional agentic work. pic.twitter.com/NKHrybrGKQ — Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026

¿Cuándo estará disponible Muse Wonder?

El nuevo modelo está disponible para desarrolladores desde este lunes y, según Meta, próximamente impulsará su asistente de inteligencia artificial Muse, comenzando por los suscriptores de pago.

Lanzado en Estados Unidos a principios de septiembre, Muse es un asistente diseñado para realizar distintas tareas, como reservar viajes, enviar correos electrónicos y hacer compras.

La aplicación alcanzó rápidamente el primer lugar entre las aplicaciones gratuitas más descargadas de la App Store de Apple en Estados Unidos. Sin embargo, su crecimiento ha comenzado a perder ritmo, de acuerdo con datos de la firma Sensor Tower citados por The Wall Street Journal.

En este mercado, el asistente de Meta también enfrenta la competencia de Dots, vinculado a OpenAI; Spark, de Google, y la propuesta de la empresa emergente Instinct.

Meta busca nuevas fuentes de ingresos con la IA

La apuesta por Muse responde también al interés de Meta por diversificar sus fuentes de ingresos más allá de la publicidad, que representa casi la totalidad de su facturación.

La compañía prevé destinar hasta 145 mil millones de dólares en inversiones durante este año, principalmente al desarrollo de infraestructura y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial.

En ese contexto, sus nuevos modelos podrían contribuir a ampliar las funciones de sus servicios y fortalecer su oferta de productos de pago.

El anuncio se produce mientras Silicon Valley mantiene un debate sobre la velocidad con la que debe avanzar el desarrollo de la inteligencia artificial.

La discusión ha cobrado relevancia después de una serie de incidentes en los que algunos modelos han escapado del control de sus creadores.

Con Muse Wonder y Muse Wonder Full, Meta busca ganar terreno frente a sus competidores en un mercado cada vez más disputado.

Su capacidad para atraer usuarios, mantener el crecimiento de su asistente y convertir estas herramientas en nuevas fuentes de ingresos será parte de los retos que enfrente la compañía en su estrategia de inteligencia artificial.

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