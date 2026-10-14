Ni Halloween ni Día de Muertos: frenan adopciones de gatos en estas ciudades para protegerlos de rituales

Suspenden adopción de gatos durante octubre. Foto: Pexels/ilustrativa

Durante el mes de octubre, asociaciones animalistas y autoridades de Ciudad Juárez, San Juan del Río y Cancún suspenderán temporalmente algunas adopciones de gatos como medida preventiva ante el riesgo de que sean utilizados en presuntos sacrificios o actos de crueldad relacionados con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

Las medidas buscan proteger a los animales, especialmente a los gatos negros y blancos, durante una temporada en la que rescatistas y autoridades piden extremar precauciones y reportar cualquier situación sospechosa.

Ciudad Juárez suspende adopciones de gatos durante octubre

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) de Ciudad Juárez, Chihuahua, suspendió las adopciones de gatos durante octubre, como ha ocurrido en años anteriores.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, explicó que la decisión busca evitar que las personas adopten felinos para utilizarlos en supuestos sacrificios o rituales durante Halloween y Día de Muertos.

La dependencia también pidió a la ciudadanía reportar posibles casos de crueldad animal y el hallazgo de gatos muertos en circunstancias inusuales.

Para realizar denuncias, la DABA habilitó el número de WhatsApp 656-554-3391.

Alertan en Cancún por gatos negros y blancos

En Cancún, Quintana Roo, Mariana Pineda, fundadora de la asociación de rescate de gatos Alas de Ángel, alertó sobre reportes de entre cinco y ocho felinos presuntamente sacrificados durante los primeros días de octubre.

Ante estos señalamientos, la asociación recomendó a quienes tienen gatos negros o blancos mantenerlos bajo vigilancia y evitar que salgan sin supervisión.

Los reportes mencionados por la organización no constituyen, por sí mismos, una confirmación oficial de los hechos. Por ello, se exhorta a la población a informar sobre posibles casos de maltrato para que sean investigados por las autoridades correspondientes.

En San Juan del Río también frenarán adopciones

En San Juan del Río, Querétaro, agrupaciones animalistas anunciaron que suspenderán temporalmente las adopciones de perros y gatos negros para reducir el riesgo de que sean utilizados en actos de crueldad relacionados con supersticiones de Halloween y Día de Muertos.

Mónica Rodríguez Rodríguez, encargada del área de Procuración de Fondos del Escuadrón Mascota SJR A.C., informó que la organización prevé suspender estos procesos a partir del 15 de octubre de 2026.

La representante explicó que algunas solicitudes de adopción difundidas en redes sociales pueden generar sospechas cuando presentan características específicas relacionadas con la apariencia de los animales o la temporada.

¿Cómo proteger a los gatos durante octubre?

Ante las alertas difundidas por las organizaciones y autoridades, se recomienda a las personas que tienen gatos:

Mantenerlos dentro de casa y evitar que salgan sin supervisión

Extremar precauciones con gatos negros y blancos

Revisar las solicitudes de adopción y verificar la identidad de las personas interesadas

Evitar entregar animales sin realizar entrevistas y aplicar protocolos de seguimiento

Reportar posibles casos de crueldad animal o hallazgos sospechosos ante las autoridades locales

Las medidas preventivas buscan reducir los riesgos para los animales durante octubre. Las denuncias deben permitir que las autoridades revisen cada caso y determinen si existe algún delito.

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