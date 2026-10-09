Plataformas digitales deberán bajar contenido de odio y violencia contra menores

Plataformas digitales tendrán prohibiciones. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de decreto para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos que promuevan la violencia, los discursos de odio, el abuso sexual y las autolesiones, entre otros riesgos para niños y adolescentes. La propuesta también contempla que las empresas reporten este tipo de materiales a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional.

Durante la presentación, la mandataria explicó que el decreto busca garantizar entornos digitales seguros para menores de edad. Señaló que la disposición será obligatoria para las plataformas y adelantó que se publicaría entre el martes y el miércoles de la próxima semana, de acuerdo con lo anunciado.

Sheinbaum indicó que la publicación se prevé después de abrir un periodo para dialogar con representantes de las empresas sobre los alcances de las nuevas obligaciones. Sin embargo, insistió en que las plataformas no pueden permanecer como espacios sin medidas suficientes para proteger a la niñez y la adolescencia.

La presidenta también aclaró que, por ahora, el proyecto no contempla sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones. Explicó que se busca avanzar en la eliminación de contenidos relacionados con abusos sexuales y violencia, así como en la colaboración de las compañías con las autoridades.

¿Por qué Sheinbaum propone un decreto para plataformas digitales?

La mandataria señaló que la medida responde a un compromiso asumido con la sociedad después del ataque registrado en una escuela de Coahuila.

De acuerdo con Sheinbaum, el Gobierno federal ha realizado reuniones con especialistas, integrantes del gabinete de seguridad y autoridades de las secretarías de Educación Pública y de Salud para revisar y afinar el contenido del decreto.

La propuesta busca establecer obligaciones específicas para que las plataformas digitales impidan que los menores accedan a contenidos que promuevan conductas violentas o que representen riesgos para su integridad.

La presidenta también explicó que se integrará un grupo de trabajo para evaluar si las medidas previstas son suficientes o si será necesario avanzar hacia reformas legales que amplíen el alcance de las disposiciones.

¿Qué contenidos deberán retirar las plataformas digitales?

El proyecto establece que las plataformas no deberán permitir el acceso, la exposición o la recomendación a niños y adolescentes de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan conductas de riesgo.

Entre los materiales señalados en la propuesta se encuentran:

Discursos de odio y extremismo violento

Violencia en el entorno escolar

Conductas ilícitas

Abuso, explotación o violencia sexual

Acoso y ciberacoso

Suicidio y autolesiones deliberadas

Trastornos alimenticios

Ciberbullying

Material sexual explícito

La intención es que las empresas cuenten con mecanismos para identificar y retirar este tipo de publicaciones, además de reducir la exposición de los menores a contenidos que puedan afectar su seguridad.

Captura de la Mañanera

¿Qué obligaciones tendrán las plataformas digitales?

El proyecto de decreto plantea también que las empresas implementen medidas para identificar, retirar y reportar contenidos que promuevan la violencia o representen riesgos para niños y adolescentes.

Entre las obligaciones previstas se encuentran:

Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia

cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia Crear herramientas de supervisión parental para madres y padres

para madres y padres Habilitar mecanismos para reportar usuarios o contenidos violentos

Clasificar los contenidos de acuerdo con la edad de los usuarios

Mantener activas de forma predeterminada las opciones de privacidad y seguridad

Estas medidas buscan reforzar los mecanismos de protección disponibles en las plataformas y facilitar que madres, padres y tutores supervisen el acceso de los menores a los contenidos digitales.

Plataformas deberán colaborar con la SSPC y la Guardia Nacional

El proyecto también establece obligaciones de colaboración con las autoridades de seguridad para atender los casos en los que se detecten publicaciones que representen un riesgo.

Las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos de las autoridades. Además, tendrán que preservar y entregar la información y las evidencias que les sean solicitadas.

Otro de los puntos contempla que las empresas alerten de inmediato a las autoridades cuando identifiquen contenido que atente contra la vida.

Sheinbaum sostuvo que las plataformas estarán obligadas a reportar los contenidos violentos que detecten ante la SSPC y la Guardia Nacional, como parte de las acciones para fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de situaciones.

Gobierno busca ajustar los mecanismos de seguridad de las plataformas

Por su parte, José Antonio Peña Merino, señaló que las plataformas digitales ya cuentan con mecanismos para retirar contenido inadecuado

Explicó que el objetivo es afinar las políticas existentes y agilizar los procedimientos para reportar estos casos a las autoridades de seguridad.

El Gobierno federal prevé que el decreto permita también establecer obligaciones comunes para las plataformas en materia de:

Protección de menores

Retiro de contenido

Colaboración institucional

La publicación de la disposición y el trabajo posterior con representantes de las empresas permitirán analizar sus alcances y determinar si se requieren cambios adicionales al marco legal.

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