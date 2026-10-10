¿Quién era Sergio Francisco Ramírez, integrante del equipo de Los Primos de Durango que murió mientras trabajaba?

El jóven los acompañó en sus viajes. Foto: UnoTV/IA

Sergio Francisco Ramírez Hernández, integrante del equipo de músicos de “Los Primos de Durango”, falleció recientemente mientras trabajaba; a través de redes sociales, en las últimas horas, la agrupación mexicana informó el deceso del jóven.

En un comunicado, la banda conocida por la canción “Mi bello ángel”, lamentó el fallecimiento y dio sus condolencias a la famila de Sergio Francisco.

¿Quién era Sergio Francisco Ramírez Hernández, miembro del equipo de “Los Primos de Durango”?

A través de un comunicado difundido en Instagram la noche de ayer, 9 de octubre, los Primos de Durango dieron a conocer la muerte de Sergio Francisco Ramírez Hernández, un mecánico que formaba parte del equipo que acompaña a la agrupación y quien perdió la vida mientras reparaba uno de sus autobuses en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el mensaje, Sergio murió el jueves 8 de octubre, mientras realizaba trabajos de reparación en uno de los vehículos que utilizan para sus actividades.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de Sergio Francisco Ramírez Hernández ocurrido el pasado jueves 8 de octubre en la ciudad de Durango, mientras realizaba trabajos de reparación en uno de nuestros autobuses”. Los Primos de Durango, agrupación

Hasta el momento, el comunicado no detalla las circunstancias específicas en las que ocurrió el fallecimiento ni señala una causa de muerte.

Sergio Francisco Ramírez Hernández era mecánico de 30 años aproximadamente perteneciente a la empresa Arizona Express y se encargaba de dar servicio a los autobuses de Los Primos de Durango, vehículos que la agrupación utiliza para trasladarse a sus presentaciones y compromisos de trabajo.

Aunque su labor se desarrollaba detrás de los escenarios, era parte del equipo que contribuye al funcionamiento de la agrupación durante sus recorridos. En la imagen que acompañó el mensaje de despedida, Sergio aparece con su uniforme de mecánico y sus herramientas de trabajo.

Los intérpretes de canciones como “Mi bello ángel” y “Fuego en tu piel” reconocieron la importancia de las personas que hacen posible cada viaje y presentación, al destacar el esfuerzo de quienes trabajan detrás de la música.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.