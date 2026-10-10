Inundaciones, deslaves y daños: primeras afectaciones del huracán Simon en el Pacífico mexicano

Primeros estragos del Huracán Simon. Foto: Cuartoscuro.

El huracán Simon continúa su avance por las costas del Pacífico mexicano. Las primeras afectaciones se registraron en entidades como Oaxaca y Guerrero, donde las lluvias han provocado inundaciones en zonas costeras. Actualmente, el ciclón alcanzó la categoría 4 y mantiene bajo vigilancia a varios estados del occidente del país.

Huracán Simon: primeras afectaciones en Oaxaca y Guerrero

Oaxaca y Guerrero se encuentran entre los estados que han recibido los efectos de las lluvias asociadas al huracán Simon desde antes de que el sistema alcanzara su actual categoría 4. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había advertido sobre precipitaciones intensas en zonas de Oaxaca y lluvias torrenciales en Guerrero durante el avance del ciclón por el Pacífico.

En Oaxaca, las lluvias y las inundaciones figuran entre las primeras afectaciones reportadas, principalmente en las zonas costeras.

#Video | En el agua, así vendieron comerciantes en #Tehuantepec, en el #Istmo de #Oaxaca.#PedroPAROLA | https://t.co/15Ew9JVFtl



Literalmente en el agua, así es como comerciantes del mercado Jesús Carranza en Tehuantepec han vendido en las últimas horas, derivado a los estragos… pic.twitter.com/zJxLBKxiF6 — CuartaPlana (@CuartaPlana) October 8, 2026

Tormenta Tropical Simón provoca estragos en las costas de México; Oaxaca, entre las zonas afectadas#ReporteTucán



Los efectos de la tormenta tropical Simón comienzan a hacerse sentir en distintas zonas costeras del país, particularmente en Oaxaca…https://t.co/XGYvZbKyem pic.twitter.com/ZuHURu4t7w — Tucán Oaxaca (@Revista_Tucan) October 9, 2026

En Guerrero, las afectaciones reportadas incluyen inundaciones en Acapulco, donde videos difundidos en redes sociales muestran calles cubiertas por el agua y vehículos expuestos a las corrientes generadas por las precipitaciones.

😱⛈️🌪️Las bandas nubosas de la tormenta tropical #Simón descargaron #lluvias intensas sobre el puerto de #Acapulco #Guerrero este jueves 😳



⚠️ #ProtecciónCivil de Acapulco reportó casi 135 mm de lluvia en menos de dos horas, una acumulación que provocó fuertes corrientes, calles… pic.twitter.com/T1W8O6XcCf — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) October 9, 2026

¡”Simón” casi arrasa otra vez con Acapulco” El huracán en categoría uno causó ayer severos daños e inundaciones a vialidades, casas y comercios. pic.twitter.com/MSkt60XXXN — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) October 9, 2026

Hurricane Simón is now a Cat 1, and Acapulco, Mexico has been getting hit with some flash flooding and landslides.



Simón is expected to reach Category 4 intensity over the next 24 to 48 hours. pic.twitter.com/ug4rawboEe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 9, 2026

✅ #ACAPULCO | 'SIMÓN' DEJÓ SEVERAS INUNDACIONES, AFECTACIONES EN BUENA PARTE DEL PUERTO



🌧️ El paso de 'Simón' provocó inundaciones que alcanzaron amplias zonas de la ciudad, con calles anegadas y viviendas con ingreso de agua. 🚧 Autoridades pidieron a la población evitar… pic.twitter.com/r9HWiCAdDA — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) October 8, 2026

CLIMA SEVERO EN ACAPULCO

🇲🇽⛈️

Lamentablemente continúan las lluvias, intensas e inundaciones en el Puerto de Acapulco, Guerrero



Personal del Ejército Mexicano brinda auxilio a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués

Octubre 9 de… pic.twitter.com/DEAzlrr1Jr — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 9, 2026

✅ #ACAPULCO | SIMÓN INUNDÓ EL PUERTO, 29 AÑOS DESPUÉS DE PAULINA



Las lluvias de Simón anegaron vialidades de la Costera, Cuauhtémoc, la Zona Diamante y la carretera a Puerto Marqués, con autos varados, deslaves y cortes de luz 🌧️ La fecha coincide con el aniversario de Paulina,… pic.twitter.com/MKoxzimQx0 — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) October 9, 2026

INUNDACIONES EN ACAPULCO

🇲🇽⛈️

Lamentable, continúan las lluvias e inundaciones asociadas al Huracán Simon en el Puerto de Acapulco, Guerrero México



Arroyo que corre hacia la playa El Morro, normalmente seco, se desborda e inunda la zona de Sam’s, Bomberos y Soriana.

Octubre 10… pic.twitter.com/vlYaWi7Xuq — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 10, 2026

✅ #ACAPULCO | SE INUNDÓ LA ZONA DIAMANTE, AFECTADO EL ACCESO AL PRINCESS



El acceso al Hotel Princess, en la Zona Diamante, se inundó tras las lluvias de las últimas horas 🌧️. Videos difundidos en redes mostraron el nivel del agua sobre la vialidad, a la altura del señalamiento… pic.twitter.com/nfJGwV2Lfo — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) October 9, 2026

Uno de los casos que ha circulado en las últimas horas muestra un automóvil atrapado por las inundaciones en la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco. En las imágenes, la corriente comienza a arrastrar el vehículo mientras una mujer y una menor de edad permanecen en su interior. Ante la situación, personas que se encontraban cerca se acercaron para auxiliar a las ocupantes y ayudarlas a salir del automóvil, hecho que fue captado en múltiples videos que circulan en redes sociales.

#EnMexico || 🇲🇽❤️ ¡Héroes sin capa en medio de la desgracia!



En la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco, un joven que esperaba en la estación del #Acabús arriesgó su seguridad para bajar y rescatar a una niña y a su madre, quienes estaban atrapadas en su automóvil por la inundación.… pic.twitter.com/1fgXTcykDK — Ni Perra Idea – Periodismo Daltónico (@NP_ideaa) October 10, 2026

🚨🇲🇽 ¡HÉROES SIN CAPA EN ACAPULCO! UN JOVEN Y TRABAJADORES DE REPARTO SALVARON A UNA MADRE Y SU HIJA; EL ESPOSO Y PADRE LES OFRECE UNA RECOMPENSA ❤️🙏



Una historia de valentía y solidaridad se registró la tarde de este jueves en Acapulco, Guerrero, durante las inundaciones… pic.twitter.com/1syHBOQElq — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) October 10, 2026

Este episodio refleja uno de los riesgos asociados a las inundaciones durante el paso de un ciclón: las corrientes de agua pueden arrastrar vehículos y dificultar el desplazamiento de las personas. Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan evitar el tránsito por calles inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua.

Colima también ya enfrenta los efectos de Simon

Además de Guerrero y Oaxaca, Colima ya empieza a registrar los efectos del huracán Simon, que alcanzó la categoría 4 durante la madrugada de este sábado.

#Reportando 🌀 | Marea de tormenta inunda la costa de Cuyutlán, #Colima. 🔴



⚠️🌊 Los efectos de #Simon se hacen presentes en el litoral colimense, donde la marea de tormenta y el oleaje aumentan peligrosamente. pic.twitter.com/FHKSU6aF5i — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 10, 2026

#DeUltimaHora! EN ESTOS MOMENTOS! El mar se sale a las calles en #Manzanillo en #Colima por los efectos del huracán #Simon. A prevenirse en #Jalisco y #Nayarit

Video de Mónica Reynoso Franco. pic.twitter.com/PdH210A5Qz — Certeza Politica (@crtzpolitica) October 10, 2026

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