Inundaciones, deslaves y daños: primeras afectaciones del huracán Simon en el Pacífico mexicano
El huracán Simon avanza por el Pacífico y deja inundaciones en Acapulco y afectaciones en otros estados.
El huracán Simon continúa su avance por las costas del Pacífico mexicano. Las primeras afectaciones se registraron en entidades como Oaxaca y Guerrero, donde las lluvias han provocado inundaciones en zonas costeras. Actualmente, el ciclón alcanzó la categoría 4 y mantiene bajo vigilancia a varios estados del occidente del país.
Huracán Simon: primeras afectaciones en Oaxaca y Guerrero
Oaxaca y Guerrero se encuentran entre los estados que han recibido los efectos de las lluvias asociadas al huracán Simon desde antes de que el sistema alcanzara su actual categoría 4. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había advertido sobre precipitaciones intensas en zonas de Oaxaca y lluvias torrenciales en Guerrero durante el avance del ciclón por el Pacífico.
En Oaxaca, las lluvias y las inundaciones figuran entre las primeras afectaciones reportadas, principalmente en las zonas costeras.
En Guerrero, las afectaciones reportadas incluyen inundaciones en Acapulco, donde videos difundidos en redes sociales muestran calles cubiertas por el agua y vehículos expuestos a las corrientes generadas por las precipitaciones.
Uno de los casos que ha circulado en las últimas horas muestra un automóvil atrapado por las inundaciones en la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco. En las imágenes, la corriente comienza a arrastrar el vehículo mientras una mujer y una menor de edad permanecen en su interior. Ante la situación, personas que se encontraban cerca se acercaron para auxiliar a las ocupantes y ayudarlas a salir del automóvil, hecho que fue captado en múltiples videos que circulan en redes sociales.
Este episodio refleja uno de los riesgos asociados a las inundaciones durante el paso de un ciclón: las corrientes de agua pueden arrastrar vehículos y dificultar el desplazamiento de las personas. Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan evitar el tránsito por calles inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua.
Colima también ya enfrenta los efectos de Simon
Además de Guerrero y Oaxaca, Colima ya empieza a registrar los efectos del huracán Simon, que alcanzó la categoría 4 durante la madrugada de este sábado.
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