Cierran puertos en seis estados por llegada del huracán Simon a costas del Pacífico

Afectaciones por SImon. Foto: Cuartoscuro

Se cerraron los puertos de seis estados ubicados en el Pacífico mexicano como medida precautoria ante la presencia del Huracán Simon, categoría 4. A la población se le pidió en tomar en cuenta estas indicaciones y evitar riesgos

Puertos cerrados por el huracán Simon

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en conjunto con la Secretaría de Marina, informaron que sobre el cierre de puertos en seis estados, todos ellos con salida hacia el océano Pacífico, debido a la llegada este sábado del huracán Simon a las costas de Jalisco y Colima.

Estos son los puertos que cierran:

Embarcaciones mayores:

Colima: Manzanillo.

Manzanillo. Michoacán: Lázaro Cárdenas.

Embarcaciones menores

Sinaloa: Teacapán.

Teacapán. Nayarit: La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Vallarta.

La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Vallarta. Jalisco: Barra de Navidad y Puerto Vallarta.

Barra de Navidad y Puerto Vallarta. Colima: Manzanillo.

Manzanillo. Michoacán: Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas. Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués.

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 por lo que las autoridades toman precauciones para salvaguardar a la población. A los ciudadanos se les pide no realizar actividades marítimas, turísticas y ribereñas, además de estar pendientes de las recomendaciones oficiales.

Suspenden actividades no esenciales en municipios de cuatro estados por huracán Simon

Además del cierre de puertos, la CNCP anunció la suspensión temporal de la movilidad por actividades no esenciales en municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre, como medida preventiva.

Municipios donde se suspendieron actividades no esenciales

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala. Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas. Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Jalisco, San Blas, Tepic y Santiago.

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