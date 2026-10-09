Cazatormentas cruzan el ojo del huracán Isaias; captan impactantes videos desde el cielo y océano

El NWS advirtió sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal.

Los cazadores de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos atravesaron el ojo del huracán Isaias y difundieron un impactante video desde las alturas. Al mismo tiempo, equipos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) recopilaron imágenes desde el océano, mientras el ciclón de categoría 3 se aproxima a la costa estadounidense.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Isaias registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, por lo que levantaron alertas por inundaciones, tornados y una marejada ciclónica potencialmente mortal.

Hurricane Isaias quickly approaches the Gulf Coast this afternoon.



Dangerous storm surge, hurricane-force winds, and severe weather that could produce tornadoes are all impacts that Isaias will continue to inflict on the Southeast U.S. as it nears landfall. pic.twitter.com/sio8DpMgDb — CIRA (@CIRA_CSU) October 9, 2026

Así captaron los cazadores de huracanes el ojo de Isaias

Los llamados Hurricane Hunters, pertenecientes a la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense, compartieron un video en cámara rápida de su vuelo a través del huracán Isaias.

Through the storm, into the eye. 🌀



See what the Air Force Reserve Hurricane Hunters saw this afternoon in this time-lapse of their flight through Hurricane Isaias.



Stay #WeatherReady: Follow official weather updates and local officials’ safety instructions.#HurricaneHunters… pic.twitter.com/bOzTmqahQs — Hurricane Hunters (@53rdWRS) October 9, 2026

La misión permitió observar el interior del huracán, así como estudiar la velocidad del viento, la presión atmosférica y otras condiciones dentro del ciclón.

Estas aeronaves están preparadas para ingresar en tormentas tropicales y huracanes con el objetivo de obtener información que ayude a los especialistas a conocer su intensidad y trayectoria.

A diferencia de las imágenes satelitales, los vuelos permiten obtener datos directamente desde el interior de la tormenta.

NOAA capta el huracán Isaias desde el océano con drones marinos

Mientras los cazadores de huracanes sobrevolaban Isaias, la NOAA informó sobre otra operación para estudiar el fenómeno, esta vez desde la superficie del mar.

La agencia señaló que dos vehículos Saildrone y dos Oshen C-Star recopilaron datos oceánicos en tiempo real dentro del huracán Isaias.

Today, 2 @saildrone & 2 Oshen C-Star USVs collected real-time ocean data inside Hurricane Isaias. Packed with sensors, these USVs measure critical ocean and atmospheric variables.



Funded by: @NOAA_OMAO Uncrewed Systems Operations Center



Official info: https://t.co/NYAnCwJ081 pic.twitter.com/QvXwsCUit8 — NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) October 9, 2026

Estos dispositivos son embarcaciones no tripuladas, conocidas como USV, que cuentan con sensores capaces de medir variables del océano y de la atmósfera.

Su función es obtener información en zonas donde las condiciones del mar representan un peligro para las personas.

La operación fue financiada por el Centro de Operaciones de Sistemas No Tripulados de la NOAA (OMAO), dedicado al uso de tecnología para estudiar fenómenos meteorológicos.

Huracán Isaias amenaza a Florida con fuertes vientos y tornados

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán Isaias, de categoría 3, se ubicaba a unos 145 kilómetros de Pensacola, Florida, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y un desplazamiento de 28 km/h, según información difundida por AFP.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal desde la desembocadura del río Misisipi hasta Suwannee, Florida.

Además, señaló que los principales riesgos asociados con Isaias incluyen:

Vientos destructivos de fuerza huracanada en Florida, Alabama y Misisipi.

en Florida, Alabama y Misisipi. Inundaciones repentinas y urbanas por las lluvias intensas.

por las lluvias intensas. Cortes prolongados de electricidad y caída de árboles.

y caída de árboles. Posibles tornados en el Panhandle de Florida y el sur de Georgia.

en el Panhandle de Florida y el sur de Georgia. Deslizamientos de tierra en los Apalaches meridionales.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajo órdenes de evacuación que abandonaran las áreas de riesgo y siguieran las instrucciones de protección civil.

En Florida y Alabama, las autoridades declararon estados de emergencia ante la llegada del huracán. Comercios, gasolineras y farmacias cerraron sus puertas en Pensacola y Navarre.

El NWS alertó que el riesgo de tornados continuaría durante la noche del viernes y podría extenderse hacia otras zonas del sureste estadounidense durante el sábado.