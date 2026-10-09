Así se ve el ojo del huracán Isaias desde el espacio: impactantes imágenes satelitales

Así ha avanzado. Foto: Reuters

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 con vientos sostenidos de 195 km/h; imágenes satelitales muestran su estructura sobre el Golfo de México y permiten observar cómo luce el fenómeno mientras avanza hacia Estados Unidos (EE.UU)..

El primer huracán del Atlántico de la temporada 2026, que presentó un rezago que alertó a los especialistas, registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph) a primera hora del jueves, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

¿Cómo se ve el huracán Isaias desde el espacio?

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

Este viernes 9 de octubre, Isaias continúa fortaleciéndose y las imágenes satelitales permiten observar cómo luce desde el espacio, con bandas de nubes que giran alrededor de su centro y zonas de intensa actividad convectiva.

La imagen permite apreciar la organización del sistema, pero su estructura puede cambiar a medida que evoluciona.

En la primera, el sistema presenta un centro oscuro bien delimitado, rodeado por una zona de tonos rojos y anaranjados que forma parte de su núcleo nuboso.

En la imagen del día siguiente, las áreas de colores intensos siguen destacando alrededor del centro, mientras las bandas nubosas se extienden por una región amplia. La visualización permite observar la estructura del ciclón desde otra perspectiva y distinguir las zonas de mayor actividad convectiva.

El contraste visual acompaña la evolución meteorológica de Isaías, que pasó de ser reportado como huracán en proceso de fortalecimiento el jueves a alcanzar la categoría 3 el viernes, según los reportes oficiales. Sin embargo, la diferencia de colores y formas entre ambas capturas no basta por sí sola para medir cuánto se intensificó el fenómeno.

Este viernes 9 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que el sistema alcanzó la categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 km/h.

Así ha cambiado Isaias: de la imagen del jueves a la de este viernes

Antes/ Después. Foto: Reuters

Las imágenes disponibles permiten contrastar dos formas de observar el fenómeno; en la difundida el jueves 8 de octubre por la agencia Reuters, el huracán aparece sobre el golfo de México como una extensa formación de nubes blancas, con una estructura giratoria alrededor de su centro.

En la primera, capturada el 7 de octubre, el sistema presenta un centro oscuro bien delimitado, rodeado por una zona de tonos rojos y anaranjados que forma parte de su núcleo nuboso. En la segunda visualización del 9 de octubre, los colores realzados permiten distinguir con mayor contraste distintas zonas de la estructura nubosa, las áreas rojas y naranjas destacan frente a los tonos verdes, azules y morados que rodean el sistema, mostrando cómo el huracán subió a categoría tres.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó el fortalecimiento de Isaías el jueves, mientras que Conagua informó este viernes que alcanzó la categoría 3.

Antes/ Después

¿Dónde está el huracán Isaias y hacia dónde se dirige?

El #Huracán #Isaias, ahora de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 600 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. pic.twitter.com/NZcYJxtH0R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

De acuerdo con el reporte de Conagua de las 06:20 horas del 9 de octubre, Isaías se localizaba a 275 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Misisipi y a 600 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

El sistema se desplazaba hacia el nor-noreste a 24 km/h, en dirección a la costa del golfo de Estados Unidos, por lo que su avance mantiene en alerta a las zonas costeras estadounidenses por los posibles efectos de las marejadas ciclónicas, las lluvias intensas y los vientos fuertes.

En México, Conagua pronosticó lluvias fuertes en el norte, centro y sur de Quintana Roo, así como chubascos en el norte y este de Yucatán. También reportó que los vientos y el oleaje en las costas mexicanas estaban disminuyendo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento